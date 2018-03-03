Дороги в СКО отремонтируют к приезду президентов

Дорожниками необходимо в краткие сроки закончить ремонтные работы на 60-километровом участке дороги Петропавловск — граница Российской Федерации.

В Северно-Казахстанской области отремонтируют дороги к границам с Российской Федерацией к Форуму межрегионального сотрудничества, проходящему ежегодно с участием глав Казахстана и России. Соответствующее поручение дал первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин, пишет Sputnik Казахстан.

Форум состоится в регионе осенью этого года.

Как рассказал главный инженер АО НК "КазАвтоЖол" Арман Каирбеков, в настоящее время порядка 86% автодорог области находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии. К 2021 году планируется привести в соответствии со стандартами всю сеть автомобильных дорог по Северо-Казахстанской области.

"В рамках программы "Нурлы жол" ведется реконструкция коридора Астана — Петропавловск с выходом на город Курган Российской Федерации. В данный момент 143 километра уже отремонтировали, ведутся работы на участке Петропавловск — граница Российской Федерации протяженностью 60 километров. Работы проводит АО "К-Дорстрой", — проинформировал Каирбеков.

По его словам, работы будут завершены в 2019 году, а в текущем году планируется привести в порядок 30 километров.

Однако Аскар Мамин поручил ускорить ремонтные работы дорог, чтобы к Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России вся транспортная инфраструктура региона была приведена в порядок.

"Форум межрегионального сотрудничества — главное мероприятие для области. Тема форума посвящена развитию туризма, гостей будет много, готовится соответствующая выставка. Обеспечение необходимой транспортной инфраструктурой — одна из главных задач. Многие наши соседи приедут на автомобилях, поэтому я прошу вас ускорить работы на этом участке. 60 километров — не такой большой проект, и если в этом году хорошо работать, то можно успеть завершить реконструкцию уже в этом году. Если необходимо будет дополнительное финансирование, давайте рассмотрим", — подчеркнул Аскар Мамин.

В текущем году планируется выполнить и средний ремонт дороги на Омск, также будут отремонтированы дороги на Ишим и Тюмень, до границ Российской Федерации.

Также в этом году намечено завершить реконструкцию путепровода на въезде в Петропавловск. Общая стоимость данного проекта составляет 1,2 миллиарда тенге.

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