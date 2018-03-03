Жительница Темиртау купила в кулинарии «волосатые» пирожки

Управляющий кулинарией заявил, что, возможно, не все тут просто, в городе много его недоброжелателей.

В Темиртау местная жительница и ее дочь купили в одной из кулинарий пирожки с "сюрпризом". Перекус закончился для женщины нервным потрясением, пишет Zakon.kz со ссылкой на газету "Криминальные новости".

- Я взяла три пирожка с ливером и два с капустой, еще батон темный. Две тысячи отдала. Приходим домой. А живем мы на улице Фурманова. Разделись. Я начала есть пирожок с ливером. Ко мне подходит дочь и кладет передо мной на столик разломанный пирожок, а рядом с ним — клок черных волос, которые дочь вынула из пирожка. Я чуть не поперхнулась, стала рассматривать половинку своего пирожка, а из него торчат волосы того же цвета. Вытягиваю. Очень длинный — значит, женский. У меня нервный срыв случился. Разламываем пирожки с капустой, и в одном те же волосы. От омерзения я выкинула все это собаке на улицу. О чем жалею теперь. Дочь только один успела сфоткать. Я решила так просто этого не оставлять, - рассказала Ирина Пронина.

Управляющий кулинарией заявил, что, возможно, не все тут просто, в городе много его недоброжелателей.

— Тем не менее, он снова пригласил меня в кулинарию, заявил, что передо мной извинится весь коллектив и, возможно, компенсируют мне покупки, — говорит Ирина. — Сама я хочу пока одного: обратиться в СЭС, чтобы кулинарию проверила комиссия. Ведь что самое главное в это истории: волосы были в начинке сразу трех пирожков, а не в тесте, и не заметить этого при лепке никак невозможно. Так что, я думаю, волосы были намеренно туда вложены.

По словам администратора заведения, в кулинарии работают только проверенные профессиональные лепщицы, которые трудятся здесь со дня основания точки.

— Во время работы на каждой форма, халат, фартук, косынка, — говорит администратор. — Начинка во время лепки всегда накрыта, и никто из работников не мог намеренно вложить волосы. Что касается этой женщины… Если бы меня что-то не устраивало, на ее месте я сразу бы обратилась с жалобой в торговую точку. А сейчас нас голословно обвиняют. У нас конкурентов много. Может, эти «доброжелатели» хотят нас в грязь втоптать? Если бы она принесла нам этот пирожок и другие доказательства, то мы ей возместили бы ущерб. Коллектив перед ней извинился бы. Мы это уже сделали, извинились по телефону, хотя у нас, конечно, многое бывает — некоторые люди намеренно приносили не наши пирожки.

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