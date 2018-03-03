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В Уральске автомобиль Kia лоб в лоб врезался в автобус

От удара автобус №43 стукнулся в стоящую позади него «двойку».

Фото : mgorod.kz3 марта 2018, 08:08

ДТП произошло 2 марта, около 7 часов вечера, на остановке «Саяхат», передает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал mgorod.kz.

Автомобиль KIA лоб в лоб врезался в стоящий на остановке автобус №43. Как отмечает издание, на момент ДТП в автобусе №43 находилось около 50 пассажиров.

По словам водителя автобуса, он ехал по своему маршруту в сторону «Революции», как положено остановился на остановке «Саяхат».

«Я стоял на остановке, а KIA двигалась в противоположную сторону. Вдруг водитель по непонятным причинам выехал на встречную полосу и врезался в мой автобус», — рассказал водитель маршрута №43.

От удара автобус №43 стукнулся в стоящую позади него «двойку».

На место аварии сразу же приехали несколько машин скорой помощи, врачи оказывали необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники ДПС и дознаватели работали на месте происшествия.


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