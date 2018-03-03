Соперник порезал коньком горло 16-летнему казахстанскому вратарю

К счастью, порез оказался не глубоким.

Вратарь "Снежных Барсов" Вилен Прокофьев получил травму в домашнем матче Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против "Мамонтов Югры", передает Vesti.kz.

Игра регулярного чемпионата проходила сегодня, 2 марта, в Астане и завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей.

На 55-й минуте защитник "Мамонтов Югры" Дмитрий Юшкевич непреднамеренно порезал коньком горло вратарю Прокофьеву. К счастью, порез оказался не глубоким, но Прокофьев покинул лед - вместо него вышел Дмитрий Каратаев, пропустивший две шайбы.

16-летний Прокофьев дебютировал в МХЛ в текущем сезоне. Казахстанец на данный момент провел 12 матчей, в которых пропустил 40 шайб.