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На Филиппинах родился "мальчик-единорог"

Врачи не выявили аномалию во время беременности, поэтому заболевание стало неожиданностью для родителей младенца.

Фото : twitter3 марта 2018, 08:38

На Филиппинах родился мальчик с энцефалоцеле — врожденным пороком развития черепа, из-за которого у него на голове образовалась опухоль, похожая на рог, пишет РИА Новости.

Врачи не выявили аномалию во время беременности, поэтому заболевание стало неожиданностью для родителей младенца.

Отмечается, что опухоль не задела головной мозг и оказалась доброкачественной. В больнице уверяют, что после операции мальчик должен пойти на поправку.

Энцефалоцеле — вид черепно-мозговой грыжи, встречающийся у одного из пяти тысяч новорожденных. Проявляется видимым выпячиванием на стыке костей и сопровождается различными симптомами в зависимости от размеров и локализации


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