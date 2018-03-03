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В Сети появилось видео схватки тигра с медведем

Отмечается, что оба участника этого сражения получили ранения, но в итоге остались живы.

Фото : скриншот3 марта 2018, 08:54

В индийском штате Махараштра во время сафари пересеклись тигр и медведь-губач, схватку которых удалось заснять на видео, передает Лайф.

Как рассказал телеканалу NDTV натуралист Акшай Кумар, зачинщиком драки выступил семилетний тигр по кличке Маткасур. Хищный зверь напал на самку губача, которая с детёнышем пришла на водопой. Тигр больше пяти минут атаковал медведицу, которая, чтобы защитить потомство, была вынуждена проявлять ответную агрессию.

Вначале преимущество было на стороне хищника, но у медведицы всё-таки получилось вырваться.

Известно, что оба участника схватки были ранены, но остались живы. Что касается медвежонка, то он убежал невредимым.


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