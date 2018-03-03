Путин потребовал от США доказательств вмешательства россиян в американские выборы

Он подчеркнул, что РФ не может преследовать в уголовном порядке лиц, которые не нарушали российских законов.

Россия должна изучить доказательства и самостоятельно вынести решение о виновности лиц, которых в США обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC, сообщает ТАСС.

Президент России прокомментировал обвинения, выдвинутые в США в отношении 13 граждан России и трех российских организаций. Их Вашингтон подозревает во вмешательстве в американские выборы.

"Мы не можем ответить [на такие обвинения], если они [обвиняемые] не нарушали российских законов. Я должен увидеть, что они [эти люди] совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос по поводу вмешательства извне в выборы в США.

"При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с юридическим образованием, сто процентов должны быть", - сказал Путин, обращаясь к ведущей.

"Люди, которые имеют хорошее образование, должны понимать, что мы в России не можем преследовать в уголовном порядке кого-то, если они не нарушили российского законодательства", - добавил он.

По его словам, если США хотят каких-либо действий со стороны России, они должны обратиться в Генеральную прокуратуру РФ.

"Необходим официальный запрос в Генпрокуратуру РФ, - подчеркнул Путин. - Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в Конгрессе США".

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

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