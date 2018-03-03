Казахстанские банки конкурируют за средства добывающих компаний

За III квартал 2017 года недропользователям было начислено налогов и специальных платежей на 280,2 млрд тг, что в 2 раза меньше чем за аналогичный период годом ранее.

Традиционно, около половины из них пришлось на нефтяную Атыраускую область (за II квартал 2017 года - 55%), однако за III квартал 2017 года данные по области не были предоставлены комитетом по статистике (значатся, как конфиденциальные).

Конфиденциальные данные также и по Алматинской области, на остальные регионы приходится 50,6% от всех налогов и специальных платежей недропользоветелей. Среди них наибольший объем - на компании Мангистауской - 49,7 млрд тг (17,7%) и Актюбинской - 24,6 млрд тг (8,8%) областей.

Фактически компании-недропользователи перечислили в бюджет и внебюджетные фонды за III квартал 2017 года 133,3 млрд тг специальных платежей и отчислений.

Из них недропользователи Мангистауской области обеспечили 34,5 млрд тг (25,9%), Актюбинской - 28,2 млрд тг (21,2%).

15 из 32 БВУ РК предлагают добывающим компаниям открыть у них специальный депозит недропользователей.

Самая высокая ставка на рынке у Цеснабанка - до 9,6%, следом идет Kassa Nova - 8,3% и Tengri Bank с Евразийским банком, со ставкой 6%.

Напомним, законодательством Казахстана предусмотрено размещение средств недропользователей в банковском секторе - так, при разработке новых месторождений, недропользователь обязан формировать ликвидационный фонд. Согласно правилам ликвидации и консервации объектов недропользования, утвержденных совместным приказом Министра по инвестициям и развитию и Министра энергетики РК от 27 февраля 2015 года, финансирование работ, связанных с ликвидацией и консервацией объекта, осуществляется за счет средств этого фонда. Отчисления в фонд производятся недропользователем на специальный депозитный счет в любом банке на территории Республики Казахстан.

Недропользователь имеет право на вычет из совокупного годового дохода сумм отчислений в ликвидационный фонд. Указанный вычет допускается в размере фактически произведенных недропользователем за налоговый период отчислений. Размер и порядок отчислений в ликвидационный фонд устанавливаются контрактом на недропользование.