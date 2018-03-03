Подорожало ли топливо в Казахстане в феврале 2018 года

В феврале в Казахстане подорожал и бензин и дизельное топливо. Цены на АИ-92 выросли на 2-4 тенге, а на солярку — на 2-8 тенге. Стоимость изменилась практически на всех крупных сетевых АЗС. Единственным исключением оказался Helios. Они продолжают отпускать 92-й по 162, а дизель по 160 тенге, пишет портал Kolesa.kz.

На заправках «КазМунайГаза» АИ-92 подорожал на 4 тенге. Теперь его продают по 163 тенге. Настолько же выросла цена и у Sinooil. Литр стал стоит 162 вместо 158 тенге. На АЗС Royal Petrol 92-й продают по 162 тенге вместо 160. На «Газпроме» ценники остались прежними — 163 тг/л.

Динамика изменения средних цен на ходовые марки топлива в Казахстане с 2013 по 2018 год

Дизельное топливо тоже выросло в цене. Меньше всего прибавили «Газпром» и Sinooil. Плюс 2 тенге к январским показателям. Сейчас за литр придётся отдать 160 и 159 тенге соответственно. Royal Petrol накинул 4 тенге и отпускает солярку по 159 тенге. Ну а самое дорогое топливо теперь у «КазМунайГаза» — 165 тенге. Это сразу на 8 тенге дороже.

Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в феврале