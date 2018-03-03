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В Астане после школьной дискотеки ранили подростка

Помимо этого, с алкогольным опьянением были замечены девочки, которые участвовали в конкурсе красоты.

Фото : yandex.net3 марта 2018, 10:12

Ученика старших классов ранили после дискотеки для 11-классников разных школ на территории столичного Дворца школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После дискотеки мальчика ранило неизвестное лицо на территории Дворца школьников. Сейчас он в больнице, состояние стабильное», - сообщила руководитель пресс-службы управления образования Астаны Жазира Асанова.

По ее словам, подозреваемого задержали. Чем был ранен подросток и какие травмы получил не сообщается. Ведется расследование.

Помимо этого, с алкогольным опьянением были замечены девочки, которые участвовали в конкурсе красоты, посвященном Международному женскому дню 8 Марта.

«В данный момент с ними все хорошо. По итогам инцидента поведение девочек будет рассмотрено на Совете профилактики школы», - добавила Ж. Асанова.

Анеля Касымова


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