Куда расти Казахстанской фондовой бирже - исследование

По итогам года Московская биржа по объемам торгов превысила KASE в 33 раза

Ближайший сосед Казахстанской фондовой биржи (KASE) - Московская биржа (MOEX), объем торгов на которой в январе 2018 составил 1,04 трлн долларов США. Для сравнения, за первый месяц 2018 года на KASE было совершено сделок на 39 млрд долларов США (почти в 27 раз меньше). Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

В целом за весь 2017 год на KASE объем сделок составил 475,5 млрд долларов США. На MOEX же этот показатель равен 15,9 трлн долларов США, что в 33 раза больше, чем объем сделок на KASE.

Основной объем торгов на KASE в начале 2018 сконцентрировался на денежном рынке. За январь на рынке денег было совершено сделок на сумму 34,9 млрд долларов США. Доля от совокупных объемов торгов составила 89,7%.

На Московской бирже основной объем торгов в январе пришелся на валютный рынок. Объем торгов иностранной валютой составил 452 млрд долларов США (удельный вес- 43,6% от совокупных объемов торгов). Для сравнения, на KASE за январь сделки купли-продажи иностранной валюты совершили всего на 3,9 млрд долларов США.

Капитализация Казахстанской фондовой биржи по итогам 4 квартала 2017 года составила 139,1 млрд долларов США. Капитализация Московской биржи на конец 4 квартала 2017 года составила 641,9 млрд долларов США.





Помимо огромной разницы в объемах торгов, есть ряд отличий между двумя биржами, которые на прямую связаны с эффективностью их работы.

Так, например, на KASE по-прежнему не развиты деривативы (срочный рынок). Торги фьючерсами последний раз проводились в ноябре 2017, на общую сумму 26,7 млн долларов США. За год объем торгов деривативами составил всего 69,3 млн долларов США. Для сравнения, на MOEX только за январь объем торгов фьючерсами составил 85,4 млрд долларов США. За год совокупный объем торгов производными инструментами на срочном рынке составил 1,5 трлн долларов США. Из них фьючерсами было совершено сделок на 1,4 трлн долларов США.

Отсутствие полного спектра финансовых инструментов является одной из основных проблем развития фондового рынка Казахстана. На KASE до сих пор отсутствуют опционы и секция товарного рынка. Невозможность торговать производными инструментами и товарами, замедляет темпы роста объемов торгов и привлечения ликвидности на биржу.

Еще одним из ключевых отличий является количество эмитентов на биржах. На KASE общее количество компаний, прошедших листинг - 148. На MOEX количество компаний, выпускающие ценные бумаги - 669.





Разница в количестве инструментов и эмитентов - не единственное отличие KASE от MOEX. Индексы бирж существенно разнятся, причем не только количеством, но и спецификой.

На Московской бирже насчитывается 46 индексов. Основными индексами акций являются Индекс МосБиржи (MICEX) и Индекс РТС (RTSI). На KASE общее количество индексов - 11. Основным индексом акций является Индекс KASE, в состав которого входят акции 8 компаний (в состав Индекса МосБиржи входит 45 наиболее ликвидных акций крупнейших компаний).

Капитализация Индекса KASE на конец февраля 2018 года - 14,5 млн долларов США. Капитализация Индекса МосБиржи за аналогичный период - 181,9 млрд долларов США.

За год Индекс KASE вырос на значительные 51,7% - с 1577,56 до 2362,21 пунктов. Индекс МосБиржы (MICEX) не отличился динамичным ростом, прибавив за год 12,3% - с 2035,77 до 2285,56 пунктов.

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