3,7 миллиарда тенге выделяет ERG на социальные проекты в Павлодарской области

Новое соглашение рассчитано на 2018 и 2019 годы.

Первый заместитель гендиректора ERG S.a.r.l. Альдияр Казтаев и глава региона Булат Бакауов заключили меморандум о сотрудничестве на рекордную за последние годы сумму, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Перед подписанием соглашения аким Павлодарской области отметил, что за последние шесть лет ERG направила на развитие региона более 11 миллиардов тенге.

- Только в прошлом году в областном центре построили общежитие на 200 мест для учащихся колледжа цветной металлургии, реконструировали 2 зала борьбы, во дворах и парках Павлодара и Аксу установили 62 тренажера для стрит-воркаута, - подчеркнул Булат Бакауов. - Благодаря Евразийской группе в Баянаульском районе завершается строительство канатной дороги для горно-лыжной трассы, а в Павлодаре продолжается строительство 50-метрового бассейна.

Новое соглашение рассчитано на 2018 и 2019 годы. Согласно этому документу, в Павлодаре начнется строительство новой ледовой арены, а в Аксу продолжится реконструкция Центральной набережной. По традиции поддержку получат павлодарские профессиональные футболисты и волейболисты.

- Мы расстаемся с деньгами и очень рады этому, хоть это для бизнеса звучит, в общем-то, нелогично, - отметил председатель совета директоров ERG S.a.r.l. Александр Машкевич. – Мы вступаем в новый этап взаимоотношений с Павлодарской областью, потому что, если раньше мы говорили о фрагментарных проектах, сегодня мы не только замахиваемся, а реализуем проекты, которые достойны больших городов и мегаполисов. Думаю, люди это видят и ценят.

После подписания меморандума Булат Бакауов и Александр Машкевич посетили новый корпус Дома инвалидов и престарелых, который ERG выкупила у частника и безвозмездно передала Павлодарской области.

Адиль Аскеров

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