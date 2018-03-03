Национальным Банком РК были согласованы руководящие работники банков второго уровня

Национальным Банком Республики Казахстан были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня:

1. Алимтаева А. Б. - и. о. Главного бухгалтера АО «Capital Bank Kazakhstan» (протокол № 4/БВУ/Т от 01.02.2018 г.);

2. Исентаева Р. У. - Член Совета директоров АО «Capital Bank Kazakhstan» (протокол № 6/БВУ/П от 01.02.2018 г.);

3. Камалеев Р. Г. - Член Совета директоров - Независимый директор АО «Нурбанк» (протокол № 7/БВУ/Т от 01.02.2018 г.);

4. Тэн Хуй - Член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (протокол № 9/БВУ/Т от 14.02.2018 г.);

5. Пан Е. В. - Председатель Правления АО «First Heartland Bank» (протокол № 10/БВУ/Т от 14.02.2018 г.);

6. Арифханов А. А. - Председатель Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (протокол № 12/БВУ/П от 16.02.2018 г.);

7. Саринжипов А. Б. - Член Совета директоров АО «First Heartland Bank» (протокол № 13/БВУ/П от 19.02.2018 г.);

8. Ботаканова Т. С. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «First Heartland Bank» (протокол № 14/БВУ/П от 19.02.2018 г.);

9. Машури Давид - Член Совета директоров - Независимый директор АО «First Heartland Bank» (протокол № 15/БВУ/П от 19.02.2018 г.);

10. Орынбаев Е. Т. - Председатель Совета директоров АО «First Heartland Bank» (протокол № 16/БВУ/П от 19.02.2018 г.).