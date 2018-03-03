Денежные переводы на территории РК за январь-декабрь 2017 года

Объемы внутренних денежных переводов по РК остались практически без изменений. За январь-декабрь 2017 года сумма составила 23,2 млрд тг, что лишь на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Годом ранее объемы сократились более чем в 2 раза, с 49,1 млрд тг до 23,1 млрд тг.

Более того, количество транзакций сократилось - за год на 3,3%, до 223,2 тысячи. Годом ранее также наблюдалось сокращение - сразу на 62,3%, с 611,7 до 230,8 тысячи транзакций.

При этом продолжает увеличиваться сумма среднего чека одного перевода. За 2017 год она составила 103,9 тыс. тг, что на 3,9% больше, чем за 2016 года.

Среди систем денежных переводов по объемам внутри страны лидирует Faster - 6,3 млрд тг, что на 8,3% меньше, чем в прошлом году. Доля от РК сократилась с 29,7% до 27,1%.

Следом с небольшим отставанием идет Western Union - 6,2 млрд тг, рост за год на 22,5%. Доля от РК выросла с 22,1% до 26,9%.

Замыкает тройку лидеров «Золотая Корона» с объемом в 5,4 млрд тг, что на 47,3% больше чем за январь-декабрь 2016 года. Доля от РК выросла за год с 15,9% до 23,3%.

По количеству транзакций лидируют почтовые переводы - 95,5 тыс., рост за год на 7,4%. Доля от РК выросла с 38,5% до 42,8%.

На втором месте система Faster - 73,4 тыс. транзакций, что на 11,5% меньше, чем в прошлом году. Доля от РК уменьшилась с 35,9% до 32,9%.

На третьем месте «Золотая корона» - 19,2 тыс. транзакций, рост за год на 25,5%. Доля от РК выросла с 6,6% до 8,6%.