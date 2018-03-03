Сенаторы обсудили ситуацию с внедрением цифровых технологий в сфере общественной безопасности

Выездное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента по вопросам внедрения и развития цифровых технологий и применения интеллектуальных систем видеонаблюдения в сфере обеспечения общественной безопасности состоялось в министерстве внутренних дел.

Открывая заседание, председатель Комитета Георгий Ким отметил, что достижение высокого уровня безопасности граждан является одним из ключевых факторов, определяющих перспективы вхождения Казахстана в число тридцати наиболее развитых государств мира. В настоящее время в рейтинге «Института Земли» ООН Казахстан занимает 60 место из 159 стран. В рейтинге Всемирного экономического форума Казахстан по уровню безопасности находится на 72 месте среди 141 страны.

Таким образом, рейтинг безопасности, отражающий доверие население к органам внутренних дел, значительно отстает от наиболее развитых государств. Г. Ким подчеркнул, что причинами низкого международного рейтинга и периодической критики граждан являются не только некачественное исполнения своих обязанностей отдельными сотрудниками органов внутренних дел, но и отсутствие общепринятых международных стандартов в данной сфере.

В связи с этим сенатор отметил необходимость вывести государственные услуги, в том числе касающиеся сферы безопасности, на уровень международных стандартов. Заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев проинформировал депутатов о состоянии охраны общественного порядка и мерах, предпринимаемых правоохранительными органами в деле обеспечения борьбы с преступностью и профилактикой правонарушений, а также о ходе цифровизации деятельности органов внутренних дел. В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» предусмотрена реализация трех инвестиционных проектов МВД.

В частности, информационная система «Участковый инспектор полиции» призвана обеспечить каждому участковому инспектору доступ к централизованным информационным базам данных МВД. Автоматизированная информационная система «Следователь» является инструментом по сбору и обработке информации, она обеспечивает автоматизацию всего процесса досудебного расследования. Третий проект «Создание центров оперативного управления малых городов» предназначен для оперативного реагирования на любые правонарушения, совершаемые на улицах и в других общественных местах. В настоящее время центры оперативного управления действуют в пяти городах: Жанаозене, Рудном, Хромтау, Семее и Щучинске.

В рамках проекта планируется охватить еще 35 малых городов. Как отметил Е.Тургумбаев, главной целью цифровизации деятельности является обеспечение контроля, прозрачности, оперативности в реализации задач органов внутренних дел по укреплению охраны общественного порядка и профилактики правонарушений в стране. В настоящее время органы внутренних дел обеспечены камерами видеонаблюдения только на 10%. В заседании приняли участие руководители служб МВД, представители Генеральной прокуратуры, министерства информации и коммуникаций, акимата г. Астаны, АО «Транстелеком», «АО «Казахтелеком», ТОО «Көркемтелеком».

В рамках выездного заседания состоялось посещение Центра оперативного управления МВД и Центра оперативного управления ДВД г. Астаны. Депутаты ознакомились с работой мониторов видеонаблюдения, применяемых в обеспечении безопасности дорожного движения, а также практическим применением интеллектуальных систем видеонаблюдения.