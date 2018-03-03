Выступление Председателя Сената Парламента Республики Казахстан К.Токаева на Форуме улемов мусульман Евразии

(г. Астана, 2 марта 2018 года)

Уважаемые гости Форума!

Наш народ более тысячи лет входит в состав мусульманской цивилизации. Ислам способствовал расцвету духовности, культуры, образования и науки в нашей стране. Такие великие ученые восточного Ренессанса, как Абу Наср аль-Фараби, Жусуп Баласагуни, Махмуд Кашгари, внесли значительный вклад в формирование традиций мусульманского гуманизма. Ислам сыграл важную роль в формировании государственности Казахстана. Духовный мир казахского народа в лице Абая, Шакарима, Машхур Жусупа формировался в лоне исламского просвещения.

Согласно Конституции, Казахстан является светским государством. Однако на сегодняшний день в нашей стране действует более 2,5 тысячи мечетей, последователи Ислама составляют около 75 процентов населения.

Наша страна, как и другие государства мира, прилагает усилия по решениюсложных экономических, политических, а также идеологических проблем. Глобализация, трансформация мировоззренческих устоев, стремительное ускорение исторического времени приводят к необходимости переоценки места веры и религиозных ценностей.

В такой ситуации нередко на первый план выходят силы, которые отвергают гуманистические начала Ислама, отказываются от традиций миролюбия, толерантности, веротерпимости. Заметной политической силой стали радикальные группировки, пропагандирующие идеи джихадизма, идущие по пути терроризма и экстремизма. Они забывают о том, что мусульмане на протяжении всей истории были открыты к диалогу со всеми, кто в таком диалоге заинтересован и не несет никому вреда. Они толкают исламский мир на путь изоляции и отсталости.

Необходимо значительно усилить передовую науку и традиции культуры исламской цивилизации. Считаю, что это является одной из актуальных проблем современности, так как сегодня многие мусульманские государства испытывают трудности, связанные с нищетой, неграмотностью населения, отсталостью здравоохранения, сложной демографической ситуацией, террористическими угрозами, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

Все эти вызовы требуют поиска действенных механизмов, идеологических и моральных рецептов, которые помогут вывести из нравственного кризиса и военно-политической конфронтации. Свою лепту в поиск ответа на вызовы современности должны внести мусульманские ученые - улемы, которым предстоит актуализировать положения коранического учения, которые говорят о любви к знаниям и миролюбии. В этом деле улемы должны противопоставить живое слово священного Корана тем ложным интерпретациям, которые дают сомнительные проповедники. Необходимо разоблачить призывы тех, кто использует Ислам в корыстных целях, в борьбе за власть и утверждение собственного господства.

Говоря о фундаментальных принципах Ислама, хотел бы напомнить слова Президента Нурсултана Назарбаева, который призвал политиков и ученых мусульманского мира «совместными усилиями формировать позитивный образ Ислама как религии мира, добра, терпимости и справедливости».

Ислам отвергает крайности и фанатизм, стремится примирить оппонентов и найти компромиссный подход к решению противоречий. Священный Коран провозглашает терпимость в отношении иных вероучений, уважение к проявлениям других культур, которые не идут вразрез с канонами Ислама.

На наш взгляд, исламское учение в совокупности с уважением к национальным традициям и любовью к родине соответствует идее духовного возрождения нашего общества.

Реализуемая по инициативе Главы государства программа «Взгляд в будущее: духовная модернизация» определила масштабные цели и конкретные шаги развития страны. Программа направлена на модернизацию сознания, сохранение национального бытия и национального кода. Необходимо гармонизировать их с мировыми ценностями и использовать на благо Казахстана. Программа предусматривает сохранение всех ценностей, соответствующих национальному духу, в том числе обычаев и традиций, языка и искусства, литературы и духовных ориентиров.

Уважаемые участники форума!

Казахстан прилагает большие усилия для объединения мусульманского мира на пути прогресса и развития.

Организуя международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017», наша страна создала площадку для обмена передовым опытом в сфере прорывных энергетических и экологических технологий. В этой выставке активно участвовали и многие мусульманские государства.

На базе «ЭКСПО» в Астане открыт Международный финансовый центр, одним из основных направлений деятельности которого станет сотрудничество в сфере исламского финансирования. Уверен, что исламский банкинг и исламское финансирование могут внести серьезный вклад в оздоровление мировых финансов и решение проблемы бедности и недоступности кредитных ресурсов.

Вопросам внедрения передовых достижений науки и техники был посвящен специальный саммит Организации Исламского Сотрудничества, состоявшийся в Астане 10 сентября прошлого года. На этом саммите Президент Казахстана предложил создать на примере G-20 - ОИС-15, то есть неофициальное сообщество, которое объединит 15 ведущих стран ОИС с целью решения важных научно-экономических вопросов в исламском мире.

Казахстан последовательно продвигает идеи развития диалога культур и цивилизаций, углубления взаимопонимания между народами и религиями. Важным событием этого года станет VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Инициируя данный форум, Президент Нурсултан Назарбаев расширил представление о методах продвижения политики мира, безопасности и справедливости. Съезды религиозных лидеров стали признанной диалоговой платформой, участие в работе данного форума принимали главы многих государств, руководители ООН и других международных организаций. Это позволило собрать за одним столом не только лидеров мировых и традиционных религий, но и ведущих политиков, побудить их к полезному, плодотворному диалогу во имя благополучия народов.

Для обеспечения мира и безопасности важно формировать и продвигать идеологию толерантности, взаимопонимания и культурного многообразия. Казахстан готов поделиться своим опытом сохранения межрелигиозного согласия в многонациональном и многоконфессиональном обществе.

Казахстан имеет все возможности стать территорией развития просвещенного Ислама. Мы в состоянии дать всему миру достойный пример построения общества на принципах прогресса, мира и справедливости, уважения веры и нравственных ценностей, толерантности и добрососедства с представителями других вероучений.

Сегодня перед мусульманской наукой стоит задача обновления подходов к ключевым вопросам вероучения и права, избавления от догматизма, радикализма и тем более - экстремизма в любых их проявлениях. Безусловно, ведущей силой в процессе возрождения великого наследия исламской цивилизации должны стать лучшие духовные авторитеты, улемы, общественные деятели, теологи, религиоведы, многие из которых присутствуют сегодня в этом зале.

Уверен, что Форум улемов Евразии станет началом открытого диалога между мусульманами всех стран в целях возрождения гуманистических традиций Ислама и объединения многомиллионной уммы против радикализма и экстремизма.

Желаю вам плодотворной работы и успехов в вашей благородной деятельности.