1 марта вступил в силу техрегламент ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запрещают или ограничивают применение свинца, ртути и некоторых других вредных для здоровья и экологии металлов в широко распространенных бытовых приборах - компьютерах, телевизорах, холодильниках, мобильных телефонах и т.д.

Согласно техническому регламенту ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», такое изделие должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы в его составе не содержалось свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и полибромированных дифенилэфиров. А в однородных материалах, которые используются при изготовлении техники, концентрация этих веществ в весовых процентах не должна превышать 0,1, а кадмия - 0, 01. Это очень малая доля, не способная навредить человеку или природе.

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков подчеркнул: «Под действие техрегламента попадает множество товаров, обращающихся на едином союзном рынке. Среди них - различная бытовая аппаратура, телекоммуникационное и световое оборудование, электрифицированный инструмент, оборудование для досуга и спорта, торговые автоматы и так далее. Документ позволит сохранить здоровье многим людям - покупателям этих изделий».

Кроме того, по словам Валерия Корешкова, вводятся единые правила обращения и подтверждения соответствия изделий электротехники и радиоэлектроники требованиям регламента.

Раньше в странах ЕАЭС не существовало нормативных актов, которые столь четко ограничивали бы применение опасных веществ в бытовых приборах. «В этом вопросе мы использовали удачный опыт Евросоюза, - отметил директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Арман Шаккалиев, - где есть Директива 2011/65/EU по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании - RoHS».

Комиссия установила двухлетний переходный период - до 1 марта 2020 года. Это необходимо предпринимателям, чтобы успели поменять технологии изготовления, и органам по оценке соответствия - для проведения аккредитации в установленном законодательством государств-членов порядке. До этой даты в странах ЕАЭС допускаются производство и выпуск в обращение продукции по национальным правилам.