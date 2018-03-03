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Число жертв пожара на Карабатане выросло до семи

Один из пострадавших при пожаре находился реанимации с обширными ожогами.

Фото : КЧС МВД РК3 марта 2018, 11:03

Пострадавший при пожаре в общежитии на газотурбинной станции Карабатан скончался в больнице, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на областную больницу Атырау.

Таким образом, число жертв пожара выросло до семи.

Как сообщалось ранее, пожар в общежитии контейнерного типа на стройплощадке вахтового городка в 40 километрах от Атырау вспыхнул в девятом часу утра в пятницу, 2 марта. В контейнерах, оборудованных под жилье, находились около двух десятков рабочих ночной смены.

В результате на месте пожара найдены тела шести погибших. Четверо человек получили ожоги.

Один из рабочих получил ожоги верхних конечностей и верхних дыхательных путей, а также 65% ожогов поверхности тела, второй пострадавший с ожогами 10-15% кожинаходится в отделении травматологии. Еще двоим из четверых рабочих была оказана первая медицинская помощь, и они отпущены на амбулаторное лечение.

По информации региональной службы коммуникаций Атырауской области, все погибшие в результате пожара в контейнерном общежитии являются гражданами Южно-Казахстанской области, они работали слесарями-монтажниками. По словам представителя компании, работы на данном объекте в настоящее время остановлены. Руководство компании выплатит материальную компенсацию семьям погибших, а также оплатит лечение пострадавшим.

Местными исполнительными органами был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Атырауской области Сагындыка Лукпанова.


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