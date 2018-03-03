В Алматы в уборке снега задействовано 1280 дорожных рабочих

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

С 2 часов ночи 2 марта в горных районах началось выпадение снега, который в городе Алматы перешел в дождь. Выпадение дождя с переходом в снег в городе завершилось только в 4 часа утра 3 марта. Высота снежного покрова в районе Шымбулака составила до 45 см, в городе - 15 см, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города.

Коммунальными службами с начала снегопада производилась посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. За период выпадения снега использовано 1600 тонн.

Произведены работы по подметанию и сгребанию снега на проезжей части дорог и тротуарах. В верхней части города организован вывоз снега. По состоянию на 10 утра 3 марта вывезено 1400 м3.

"В ночной период было задействовано 407 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составило 805 человек. В дневной период, на ликвидацию последствий снегопада вышло 606 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих. В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - говорится в сообщении.

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