Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOM = 322,35

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOМ). Для указанного инструмента данная сессия является основной. В торгах приняли участие 13 членов валютного рынка KASE. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURKZT_TOD, EURUSD_TOD, CNYKZT_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с переносом в Казахстане выходного дня с субботы 03 марта, на пятницу 09 марта. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 322,35 тенге за доллар, объем торгов - 7 900 тыс. USD. Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.