Поправки в закон о религии повысят безопасность граждан

Торгын Нурсеитова

В Казахстане разработан проект поправок в закон о религиозных объединениях и религиозной деятельности. Какую цель они преследуют и что от них ждать казахстанцам, рассказал в интервью Zakon.kz наиб-муфтий Духовного управления мусульман Казахстана, доктор теологических наук Алау Адильбаев.

- Алау Шайхимович, в чем основная цель разработки данного законопроекта?

- Основной целью предлагаемых изменений и дополнений является совершенствование законодательства в сфере религии. Как известно, основу данного законопроекта составляет Концепция государственной политики в сфере религии на 2017-2020 годы, утвержденная указом главы государства.

В 2011 году Законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» была введена правовая ответственность, способствующая формированию отношений в этой сфере. В частности, закреплены права и обязанности между государством и религиозными объединениями. После его принятия религиозные объединения, официально зарегистрированные в органах юстиции, получили право заниматься религиозной деятельностью. Были определены конкретные правила распространения религиозной литературы, систематизировано правовое поле для деятельности миссионеров. Эти меры позволили упорядочить религиозную деятельность, ограничить негативные процессы и явления.

С 2011 года усилился уровень негативных тенденций, связанных с религией и религиозной деятельностью. Учитывая это, был проведен анализ причин и последствий, выявлен ряд угроз, которые необходимо решать государственным органам вместе с религиозными организациями. Были приняты комплексные меры в отношении отдельных граждан, имеющих радикальные религиозные взгляды. Важно повысить религиозную и правовую грамотность религиозной части населения и профилактику религиозного радикализма и экстремизма. Поэтому предлагаются поправки в механизмы правового регулирования в религиозной деятельности, призванные не допустить противоправных действий, а также обеспечить свободу совести, предусмотренную в Конституции страны.

- В закон вводится норма, касающаяся публичной демонстрации внешних признаков деструктивных религиозных течений. Что это означает, что конкретно собираются запрещать?

- К данному вопросу в законопроекте подошли комплексно, чтобы в целом не допускать использования религии в деструктивных целях, перекрыть каналы распространения деструктивной идеологии. Так, предусматривается запрет не только на использование и публичную демонстрацию атрибутов и внешних признаков деструктивных религиозных течений, но и (что более важно), будут запрещены распространение и пропаганда идеологии деструктивных религиозных течений.

Деструктивное религиозное течение в законопроекте толкуется как совокупность религиозных взглядов, идей, а также учение, представляющее угрозу охраняемым правам и свободам человека, способные ослабить и разрушить нравственные устои, духовные и культурные ценности и традиции.

В самом законе нет детализации этих внешних признаков, это нецелесообразно. Как вы знаете, в тексте законопроекта нет ни слова о бороде или штанах. Внешние признаки принадлежности к деструктивным религиозным течениям предлагается закрепить подзаконным актом - совместным приказом уполномоченного органа, органов национальной безопасности и внутренних дел.

- Но это может вызвать негодование в обществе…

- Чтобы не допустить этого, в ходе разработки приказа признаки будут тщательно обсуждены с религиозными объединениями, теологами, религиоведами и экспертами. Важно, что внешние признаки: укороченные брюки, длинная беспорядочная борода в комплексе с идеологическими, организационными, ритуально-обрядовыми и поведенческими признаками будут характеризовать принадлежность к представителям религиозных течений.

При этом священнослужители, а также посещающие страну в туристических целях иностранцы не будут подпадать под определение приверженцев ДРТ по внешним признакам.

Министерство по делам религий и гражданского общества совместно с другими заинтересованными организациями будет проводить семинары для представителей правоохранительных органов во избежание перегибов. Важно отметить, что данные нормы позволят повысить уровень безопасности граждан, при этом не допуская нарушений их конституционных прав.

- Как будут регулироваться вопросы получения религиозного образования, в том числе за рубежом?

- Доля иностранных учебных заведений в решении кадровых вопросов Духовного управления мусульман Казахстана составляет 7-8%. Подавляющее большинство религиозных служителей высшее образование получали в отечественных учебных заведениях. В настоящее время в нашей стране функционируют 9 медресе (в т.ч. 5 медресе-колледжей) и высшее учебное заведение университет «Нур-Мубарак». В целях повышения квалификации служителей Духовного управления мусульман Казахстана, со стороны государства увеличивается количество грантов, выделяемых данному вузу по специальностям «исламоведение» и «религиоведение». Например, на 2017-2018 учебный год выделены 218 грантов.

На сегодняшний день в университете обучаются 1180 человек, в том числе 1093 - на бакалавриате, 62 - в магистратуре, 25 - в докторантуре. С 2003 по 2017 год университет окончил 1231 студент, из которых 991 (80,5%) принят на работу в систему ДУМК. Кадровый состав имамов в Духовном управлении составляет 3800 человек. Из них 19% имеют высшее образование, 27% - среднее образование, 54% прошли курсы повышения религиозной грамотности.

Также Духовное управление мусульман Казахстана при необходимости может направлять молодежь в ведущие исламские вузы, но на основе международного договора (соглашения). Такие соглашения должны быть заключены уполномоченным органом в сфере образования или регулирования религиозной деятельности.

Кроме того, получив высшее образование в Казахстане, желающие могут обучаться в другом теологическом вузе.

- А как быть с представителями других конфессий?

- Что касается других конфессий, то у нас функционирует Алматинская Православная Духовная семинария, которая является высшим духовным учебным заведением Православной Церкви Казахстана. Высшая духовная семинария «Мария - Матерь Церкви» - единственная католическая семинария в Средней Азии, которая готовит священников для служения во всех четырёх епархиях Казахстана. Религиозное объединение «Межъепархиальная высшая духовная семинария» основана 16 июля 1998 года.

Вместе с тем, не все действующие у нас в стране религиозные объединения имеют свои учебные заведения. Для них сделаны соответствующие исключения.