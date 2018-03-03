Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

В день празднования очередной 26-й годовщины вступления Казахстана в ООН, состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом Президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года.

Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Как известно, из трех видов ОМУ - ядерного, химического и биологического - только на ядерное оружие не был наложен юридически обязательный запрет. В этой связи стержнем ДЗЯО является статья 1 «Запреты», которая содержит положения об исчерпывающем запрете ядерного оружия. Договор призван устранить юридический пробел в международно-правовом поле, и является первым шагом на пути к уничтожению ядерного оружия.

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Этот документ стал итогом двух сессии Конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению, которые состоялись в марте и июне - июле 2017 года в Нью Йорке.

Конференция была открыта для участия всех государств-членов ООН. Однако девять государств, де-факто и де-юре обладающие ядерным оружием, и их союзники бойкотировали данные переговоры. До сегодняшнего дня договор подписали 56 государств, 5 из которых - ратифицировали. Казахстан стал 57 государством-подписантом. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.