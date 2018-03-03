В федерации футбола прокомментировали информацию о зарплате Стоилова

1 марта главным тренером национальной сборной Казахстана был назначен Станимир Стоилов. Контракт с болгарским специалистом подписан сроком на два года. В связи с наззначением, в ряде СМИ появилась информация о размере заработной платы Стойлова на новой должности.



Казахстанская федерация футбола сделала официальное заявление и опровергла появившиеся слухи о зарплате.





«Появившаяся в ряде СМИ информация о сумме контракта нового главного тренера национальной сборной Станимира Стоилова не соответствует действительности», - говорится на официальном сайте федерации.

В Казахстане болгарский специалист работает с 2014 года. Под его руководством столичная «Астана» четырежды становилась чемпионом страны, а также завоевывала Кубок и Суперкубок Казахстана. В 2015 году впервые в истории отечественного футбола пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов, а также в этом году вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

По информации болгарской газеты зарплата Стойлова в «Астане» составляла 1,2 миллиона евро в год.