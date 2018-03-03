В Бишкеке несовершеннолетняя оказывала интим-услуги онлайн

Она написала заявление в милицию.

В Бишкеке обнаружена студия по оказанию онлайн интим-услуг, в том числе иностранцам, сообщает Knews.kg.

2 марта сотрудниками УВД Первомайского района была обнаружена студия по предоставлению онлайн интим-услуг, в том числе иностранцам. Как оказалось, в студии работали несколько девушек в качестве веб-моделей.

«Принцип работы моделей — эротический онлайн-видеочат, где участница в обнаженном виде показывает эротическое или порнографическое шоу», – сообщили в ГУВД.

Девушкам предоставлялась комната с необходимым оборудованием, где они через интернет общались с клиентами и выполняли все их требования за плату. Обнаружены две квартиры, расположенные по разным адресам, в которых проходила подобная «работа» в видеочате. По некоторым данным в студии работают примерно 10-15 девушек в три смены и получают определенный процент.

Также следствием установлено, что в январе 2017 года обманным путем уговорили несовершеннолетнюю девушку работать в студии, где предоставлялись онлайн интим-услуги иностранцам. Она написала заявление в милицию.

«Потерпевшей позвонили по объявлению по поиску работы, пригласили на собеседование в здание «Илбирс» по улице Киевской и рассказали принцип «работы». По факту УВД Первомайского района Бишкека возбуждено уголовное дело. Следствием назначена судебно-культурологическая экспертиза по имеющимся видеоматериалам. По данным экспертов в видеоматериалы с сюжетами эротического характера содержат в себе порнографические сцены», – рассказали в ГУВД.

Во время обыска квартир, расположенных по нескольким адресам, в одной из них находились организатор заведения М.К. 1993 года рождения и администратор Ж.Н.1991 года рождения.

Кроме того, в квартирах находились пять девушек – студенты разных столичных вузов и колледжей. На момент прибытия сотрудников милиции девушки оказывали услуги в разных комнатах через веб-камеру своим клиентам из других стран. Причем работали посменно. В каждой из комнат имелись двухместные спальные кровати, монитор большого размера с веб-камерой, а также компьютер. В ходе обыска в квартирах также обнаружено 10 компьютеров, 16 веб-камер, а также флеш-карты, сим-карты, интимные игрушки, парики различного вида, цвета, фасона и презервативы.

Организатор и администратор студии привлекаются к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетней для участия в мероприятиях порнографического характера. Они водворены в СИЗО-1 на время проведения следствия сроком на 2 месяца. Проводится расследование.

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