"Облако" Dropbox интегрируется с сервисами Google

В рамках сделки с поисковиком пользователям разрешат создавать текстовые документы, таблицы и слайды непосредственно внутри "облачного" сервиса.

Компания Dropbox объявила об интеграции функций файлохранилища в онлайн-пакет офисных программ G Suite и почтовую службу Gmail. В рамках сделки с поисковиком пользователям разрешат создавать текстовые документы, таблицы и слайды непосредственно внутри "облачного" сервиса, сообщает vesti.ru.

Аналогичная сделка ранее была заключена с Microsoft. В 2014 году Dropbox встроила в мобильные приложения возможность редактировать документы Microsoft Office прямо из приложения: пользователи могут править "вордовские" файлы прямо на ходу, без скачивания и повторной загрузки в "облачное" хранилище. Интеграция работает и в обратную сторону, то есть можно открывать документы, хранящиеся в Dropbox, из приложений Office.

Схожим образом заработает и связка Dropbox с сервисами Google. Когда пользователь подключит учетную запись поисковика и решит создать новый файл, ему предложат выбрать один из типов документов Google. В Gmail пользователи смогут создавать ссылки на файлы прямо из почтового интерфейса, а в мессенеджере Hangouts Chat — искать, делиться и предпросматривать файлы, не выходя из чата.

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