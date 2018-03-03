Дефицит мест в столичных детсадах был решен за счет государственного заказа в частных садах

В прошлом году введены в эксплуатацию 2 государственных детских сада: № 93 «Айголек» по улице Азирбаева и № 94 «Сункар» по улице Иманова.

Астана признана самой молодой столицей мира. Ежедневно в Астане рождается 70 детей, это 26 тысяч новорожденных в год. Если в 2013 году в Астане проживало 72 000 детей дошкольного возраста, то за 5 лет за счет миграции и рождаемости эта цифра увеличилась более чем в 2 раза до 164 тысяч детей.

Для всех этих детей в столице сегодня имеется 327 детских учреждений. Согласно седьмому направлению Послания Главы государства «Человеческий капитал — основа модернизации» качественное образование- центральное звено новой модели экономического роста. Поэтому четвертой инициативой Акимата города Астаны в Стратегии «20 шагов к 20-летию столицы» стала ликвидация очереди в детские сады и достижение 90% охвата дошкольным образованием за счёт строительства более 100 новых частных и гос. детских садов, создания условий для их размещения на первых этажах многоэтажных жилых домов и обеспечения финансирования.

Учитывая рост численности детского населения в столице дефицит мест составляет 26 640 мест. Чтобы обеспечить прозрачность распределения мест в дошкольные организации, с января 2017 года введена система автоматической выдачи направлений в сады.

В прошлом году введены в эксплуатацию 2 государственных детских сада: № 93 «Айголек» по улице Азирбаева и № 94 «Сункар» по улице Иманова.

Проблему нехватки дошкольных учреждений Акимат Астаны решает также за счет государственно-частного партнерства чтобы не создавать дополнительную нагрузку на бюджет. в этом направлении реализуется 6 проектов по строительству детских садов.

Кроме того, в 2018 году в рамках ГЧП планируется ввод в эксплуатацию 3-х детских садов национальными компаниями «НАК «Казатомпром», АО «Самрук Энерго» и АО «KEGOK».

Наиболее эффективным инструментом для решения проблемы дефицита мест стало размещение государственного образовательного заказа в частных садах. Дотация на одного ребенка была увеличена с15900 тенге до 23000 тенге.

Из средств республиканского бюджета государство оплачивает за дошкольное воспитание и обучение ребенка, а родители оплачивают лишь расходы на питание, а также за дополнительные услуги со стороны детского сада. Всего в 2017 году государственный заказ был размещен в 181 садах с на сумму 2,7 млрд тенге, что способствовало ускоренному развитию сети частных садов. Только за прошлый год было открыто 79 частных садов. Это рекордная цифра для Казахстана за столь короткие сроки. В 2018 году планируется размещение государственного образовательного заказа в частных детских садах уже на 28 000 мест. Для этих целей выделено 5 млрд тенге.

За счет комплексной работы охват детей дошкольным воспитанием и обучением сегодня увеличен до 78% по сравнению с 70,6 % в 2016 году. 100-процентный охват планируется обеспечить к 2020 году.

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