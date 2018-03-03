Казгидромет предупредил об интенсивном таянии снега в регионах Казахстана

Возможны подъемы уровней и выхода воды на пойменные участки.

4 - 6 марта в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается выпадение осадков (преимущественно дождь), местами сильных, что приведет к интенсивному таянию снега, ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талового стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках. Возможны подъемы уровней и выхода воды на пойменные участки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На снимках дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) по состоянию на 1 марта площадь покрытия снежным покровом составляет в Алматинской области 54%, Жамбылской области 27%, Южно-Казахстанской области 14%, Кызылординской области 66%.

4-5 марта в Атырауской и Западно-Казахстанской областях ожидается кратковременное повышение дневных температур воздуха до +5 градусов, выпадение осадков (дождь, снег), что приведет к интенсивному таянию снега, ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талового стока на равнинной территории. На снимках ДЗЗ по состоянию на 1 марта площадь покрытия снежным покровом составляет в Атырауской области 55%, в Западно-Казахстанской области 99%.

6-7 марта в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается кратковременное повышение дневных температур до 0 - +5 градусов, в Восточно-Казахстанской области до +3 - +8 градусов, выпадение осадков (дождь, снег), местами сильных, что приведет к интенсивному таянию снега, ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талового стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках. Возможны подъемы уровней и выход воды на пойменные участки.

На снимках ДЗЗ по состоянию на 1 марта площадь покрытия снежным покровом территории Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей составляет 99%, в Восточно-Казахстанской области 92%.

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