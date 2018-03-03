Самый быстрый Lamborghini лишился крыши

Performante оснащется общим для семейства Huracan 5,2-литровым атмосферником V10, чья отдача была повышена до 640 л.с. и 600 Нм, активной аэродинамической системой ALA.

О том, что у дорожно-трекового суперкара Lamborghini Huracan Performante появится открытая версия, мы знали с прошлого апреля, когда увидели шпионские фото. Теперь автопроизводитель подтвердил это официально: премьера родстера состоится в Женеве 6 марта.

«Ламборгини» опубликовал тизерное видео, в котором «спайдер» показан лишь мелком, а основная часть посвящена успехам купе на разных треках. Примечательно, что среди них не упоминается Нюрбургринг: во время презентации Huracan Performante позиционировался как самый быстрый серийный автомобиль на этом знаменитом немецком автодроме, но вскоре рекорд «итальянца» побил «немец» Porsche 911 GT2 RS, опередивший предыдущего чемпиона на 4,7 секунды.

Performante оснащется общим для семейства Huracan 5,2-литровым атмосферником V10, чья отдача была повышена до 640 л.с. и 600 Нм, активной аэродинамической системой ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), оптимизированными коробкой передач LDF и полным приводом. По сравнению с Huracan LP 610-4 эта модификация весит на 40 кг меньше. Купе Performante развивает 100 км/ч за 2,9 секунды и может разогнаться быстрее 325 км/ч. Родстер, вероятно, будет немного медленнее.







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