Распятия, жуткие чудовища и звери в теле людей: мир глазами лучших фотографов

Награды удостоились лучшие фотографы со всего мира самых разных стилей и направлений.

Жюри международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2018 подвело итоги. Награды удостоились лучшие фотографы со всего мира самых разных стилей и направлений. В этом году в соревновании участвовали более 200 человек, среди которых как профессионалы, так и любители: работы традиционно могли быть сделаны на любую камеру. Лучшие снимки конкурса — в галерее «Ленты.ру».

«Праздник "babbaluti"» (Сан-Марко-д'Алунцио-Сицилия)



Фото: Панрацио Фама (Pancrazio Famà)



Святое распятие во время крестного хода несут самые истовые верующие. Так называемое «шествие babbaluti» в сицилийском городе Сан-Марко-д'Алунцио проходит ежегодно в последнюю пятницу марта.

В шествии участвуют 33 избранных (по количеству лет Иисуса Христа в момент принятия им мученической смерти), называемых babbaluti. Они одеваются в синие балахоны и несут большую статую в виде распятия. Это историческое произведение искусства было создано Сципионом ли Вольси в 1652 году.

Снимок участвует в открытом конкурсе и представляет итальянское современное фотоискусство.

«Юный минотавр»



Фото: Панос Скордас (Panos Skordas)

Победитель открытого конкурса в категории «Культура». Снимок сделан во дворце царя Миноса на острове Крит. Костюм и маску фотограф сделал сам; модель — сын фотохудожника.

«Глаза — это окно в душу»



Фото: Марк Эдвард Харрис (Mark Edward Harris)

Фотографические и научные исследования группы орангутангов нацелены на демонстрацию индивидуальности каждого примата, а также их четкого осознания себя.

Очевидно, что это разумное существо смотрит прицельно на нас через объектив. Орангутанги как физически, так и психологически оказались очень похожими на людей. Снимки из Международного центра орангутангов в Индианаполисе участвуют в профессиональной части конкурса в категории «Флора и фауна».

«Лес»



Фото: Александр Битюцких

Фантазия на тему Вселенной. Снимок вошел в шорт-лист открытого конкурса.

«Наша жизнь в тенях»



Фото: Таня Франко Клейн (Tania Franco Klein)

Стремление к образам, воплощающим американскую мечту, порождает психологическую деформацию повседневной жизни человека. Проект предпринимает попытку вызвать настроение изоляции, отчаяния и беспокойства через фрагментированные образы, которые существуют как в реальном, так и в вымышленном мире.

Философ Бен Чхоль Хан утверждает, что мы живем в эпоху истощения и усталости, вызванных непрекращающимся принуждением к исполнению. Мы оставили позади иммунологическую эру и теперь проживаем нейрональную эру, характеризующуюся нейропсихиатрическими заболеваниями, такими как депрессия, дефицит внимания, расстройство гиперактивности, синдром выгорания и биполярное расстройство.

Персонажи фотосерии оказываются почти анонимными. Они тают в окружающем мире, исчезают в нем и постоянно ищут любую возможность побега. Отчаянные и измученные, они одиноки в этом мире, потому что постоянно оказываются на грани между попытками что-либо сделать и ощущением поражения.

Исполненные тонкой выразительной философичности кадры вошли в шорт-лист профессиональной программы конкурса.

MORNE A CABRI



Фото: Корентин Фолен (Corentin Fohlen)

Деревня Lumane Casimir, ранее называвшаяся Morne-a-Cabris. Французская деревенская школа фотографии.

«Старые друзья»



Фото: Манюэл Армени (Manuel Armenis)



Весенний Гамбург, Германия. Самая грациозная дама района, несмотря на носимое ею бремя старости. Всегда стильная, ярко одета, в хорошем настроении, улыбается, никогда не жалуется, хотя каждый день — это борьба и вызов для нее. Ее никогда не увидишь без ее лучшей подруги — маленькой собачки.

Шорт-лист, открытый конкурс. Категория «Уличная фотография».



Фото: Кристина Симонс (Christina Simons)

Гондурас изо всех сил старался вырваться из многолетней истории насилия и преступности. В попытке сбежать от гражданской войны множество гондурасцев переехали в США.

Вскоре после этого многие из них присоединись к уличным бандам Мара Сальватруча (Mara Salvatrucha, «бригада сальвадорских бродячих муравьев», MS-13). В 90-е годы американское правительство начало депортировать их обратно на родину. Переселенцы, относящиеся к MS-13, загоняют нищий Гондурас в еще более глубокий кризис. Чтобы выжить, переселенцам необходимо адаптироваться, и их единственный способ — влиться в социум.

Многие женщины Гондураса часто становятся жертвами своих попыток ассимиляции. Чтобы избежать голода, они сходятся с жестокими людьми, которые насилуют и избивают их. Профессиональная программа, шорт-лист.

«Йемен: жертвы войны»



Фото: Жиль Кларк (Giles Clarke)



Йемен, беднейшая страна арабского мира, искалечена войной между сторонниками правительства президента Абд Раббу Мансура Хади и союзниками повстанческого движения хуситов.

Более 10 тысяч человек погибли и более 50 тысяч получили ранения с марта 2015 года, многие из них были ранены в результате воздушных ударов многонациональной коалиции под руководством Саудовской Аравии, которая поддерживает бывшего президента.

Шорт-лист категории «Текущая повестка и новости».

«Взятие Ракки»



Фото: Уйгар Ондер Симсек (Uygar Onder Simsek)

Кампания по освобождению города Ракки, начатая сирийскими военными, заняла чуть более четырех месяцев. Противники готовились к оборонительной борьбе намного дольше: почти все строения в городе были заминированы, что заставило войска продвигаться медленно и осторожно. Для изменения своих позиций и неожиданных атак они также использовали систему подземных тоннелей и беспилотники.

Авиаудары сил коалиции нанесли интенсивный удар по позициям ИГ (запрещена в России) в течение нескольких суток, отрезав им пути передвижения по городу.

Во время военных действий из города эвакуировали более 300 тысяч гражданских лиц. Шорт-лист категории «Текущая повестка и новости».

«Интернат-портреты»



Фото: Кристофер Окчиконе (Christopher Occhicone)

Всего в 30 километрах от линии фронта, на востоке Украины в интернате города Кременная живут более ста умственно и физически отсталых сирот. Война стала дополнительным бременем для сотрудников интерната. Фотография сделана после осеннего конкурса учащихся. Снимок вошел в шорт-лист профессиональной программы в категории «Портрет».

Фото: Энико Дженовези (Enrico Genovesi)

Выступление культуристов в городе Чечина Маре. 27 мая 2017 года.

«Обожествленная»



Фото: Sphiwo Hlatshwayo / 2018 Sony World Photography Awards

Портрет женщины с веснушками, снятый в 2017 году.

Этот снимок был сделан в студии с использованием двух разных источников мягкого света. «Модель привлекла мое внимание на мероприятии, и мне пришлось привести ее в студию, чтобы я мог запечатлеть каждую веснушку на ее лице», — сказал фотограф. Шорт-лист открытого конкурса в категории «Портрет».

«Высочайшая планка»



Фото: Фахар Кристианто (Fajar Kristianto)

Новый водный стадион для 18-х Азиатских игр только что открылся в спортивном комплексе Gelora Bung Karno в Джакарте. Мероприятие будет проходить в двух городах — Джакарте и Палембанге.

На снимке изображен прыгун в воду в процессе тренировки. Шорт-лист открытого конкурса.

Фото: Стефано Морелли (Stefano Morelli)

Шорт-лист профессиональной программы в категории «Современные проблемы».

«Возвращение носорога»



Фото: Нейл Алдридж (Neil Aldridge)



Носороги вынуждены бороться за выживание. Ежедневно браконьеры убивают около трех особей, чтобы реализовать рога животных на черном рынке.

В последнее время многие правительства южноафриканских стран выступают за легализацию торговли рогом. Однако Ботсвана ведет работу по восстановлению популяции носорогов в условиях глобального кризиса, спасая животных из браконьерских «горячих точек». Активисты выводят животных из соседних стран в дельту реки Окаванго. Государство восстанавливает потери после активного браконьерства на своей территории. Власти создают популяцию, способную пополнять парки и заповедники, как будто это Ноев ковчег.

Фотограф работал в составе команды по сохранению носорогов в Ботсване для создания серии художественных работ. Шорт-лист профессиональной программы в категории «Флора и фауна».

«2017-12-06 09:26:30»



Фото: Анастасия Ряковская

Памятник революции в Мославине напоминает о борьбе местного населения за независимость в ходе Второй мировой войны. Фотография была сделана во время путешествия в мае 2017 года по территории бывшей Югославии.

«Ветераны: лица Второй мировой войны»



Фото: Саша Маслов

«Ветераны» — это серия портретов людей, принявших участие во Второй мировой войне. Это событие в истории человечества, которое не могло сравниться ни с каким другим по масштабам катастрофы.

Каждый человек, принимавший участие в войне, будь то солдат или генерал, заключенный или охранник, медицинский работник или инженер, внес свой вклад в формирование мира таким, каким он и воспринимается сегодня.

Спустя 70 лет после войны, унесшей миллионы жизней, фотограф стремится анализировать и сравнивать жизни тех, кто выжил и продолжает жить.

Серия вошла в шорт-лист профессиональной программы конкурса в категории «Портрет».

«Лошадь снизу»



Фото: Андриус Бурба (Andrius Burba)

На снимке — необычная лошадь породы литовская тяжелая, сфотографированная снизу. Он был сделан летом 2017 года в Литве.

Фотограф вырыл трехметровую яму в земле и положил в нее большую деревянную коробку. Лошадь стояла на закаленном стекле толщиной 30 мм. Грива этого животного была записана в «Литовской Книге рекордов» как самая длинная в стране.

Фотография вошла в шорт-лист открытого конкурса.

«Воители Ватерлоо»



Фото: Адам Претти (Adam Pretty)

Водное поло является одним из самых физически сложных командных видов спорта. Участники постоянно находятся в атаке, борясь за мяч или держа голову над водой. Едва ли у них появляется момент, чтобы восстановить силы.

Фотограф хотел проиллюстрировать, насколько требовательным бывает спорт, сосредоточенный под водой, вдали от взглядов зрителей и судей. Кадр сделан во время главного события в водном поло — чемпионата мира в Будапеште в 2017 году. Шорт-лист профессиональной программы конкурса.

«Эта убивающая пустота»



Фото: Раед Аммари (Raed Ammari)

Снято в Денвере, штат Колорадо, на углу улицы. Этот бродяга грустно сидел в инвалидной коляске. Ужасная авария оставила его парализованным по пояс. Фотография — участник открытого конкурса.

Фото: Танасорн Джейнканкит (Thanasorn Janekankit)

Старая леди принесла свою собаку на пляж.

Кадр, сделанный в Южном Таиланде, попал в шорт-лист открытого конкурса.

«Взятие Ракки»



Фото: Уйгар Ондер Симсек (Uygar Onder Simsek)



Кадр, посвященный тяжелым боям по взятию Ракки, принес турецкому фотографу место в шорт-листе профессиональной программы конкурса. Работа представлена в категории «Текущая повестка и новости».

«Тьма рядом — битва за Мосул»



Фото: Мартин Эйм (Martyn Aim)

Освобождение Мосула завершено, однако война с ИГ (организация запрещена в России) продолжается. Даже при полном освобождении Мосула сохраняется угроза дестабилизации ситуации в регионе.

От мест массовых захоронений и нефтяных месторождений Северного Ирака до тюрем и невольничьих рынков Мосула — общие свидетельства иракцев, бежавших из оккупированных территорий, невообразимы в своей жестокости.

Фотография вошла в шорт-лист профессиональной программы в категории «Текущая повестка и новости».

«Дружба»



Фото: Доктор Дафаццал Хоссен (MD. Tofazzal Hossain)

Кадр, посвященный детской дружбе, вошел в шорт-лист открытого конкурса.

«Человек и загадочная башня»



Фото: Андреас Пол (Andreas Pohl)

Вертикальная аэродинамическая труба была построена в 1934-1936 годах для аэронавигационных исследований в столице Германии.

Фотография была сделана 9 января 2017 года в 16:26, когда уже наступили сумерки. Художник мечтал запечатлеть редкий момент более двух лет — именно столько в Берлине не было ни снежинки.

Кадр вошел в шорт-лист открытого конкурса в категории «Архитектура».

«Время игры»



Фото: Хамед АлГанбузи (Hamed AlGhanboosi)

Дети играют в футбол на заснеженной детской площадке в городе Нарын (Кыргызстан). Снимок сделан участником открытой программы.

«Каждый твой вдох»



Фото: Клаус Лензен (Klaus Lenzen)

Этот объемный снимок сделан летом 2017 года. Он создан из 35 индивидуальных фотографий пловцов, участвующих в триатлоне в гавани Дюссельдорфа. Фотографу удалось сфотографировать их с пешеходного моста над водой.

Клаус Лензен сумел поймать момент, когда каждый спортсмен делал резкий вдох, и этот особенный миг для каждого из них позволил им создать общую картину множества индивидуальностей. По словам фотографа, он вдохновлялся работами Андреаса Гурски, отличающимися монументальной изобразительностью. Снимок вошел в шорт-лист открытого конкурса.

«Шрамы»



Фото: Аша Майлз

Серия «Шрамы» — это личные истории двенадцати гамбийских женщин, переживших обрезание. На снимке изображена девятнадцатилетняя Ами Сове. Он вошел в «профессиональный» шорт-лист.

Калечащие операции на половых органах, подразумевающие частичное или полное удаление внешней части, долгое время были частью культурной традиции Гамбии. Считалось, что варварские процедуры помогают уменьшить сексуальное желание женщины и сохранить ее чистоту перед свадьбой.

Официально такие операции запрещены с 2015 года, а власти страны активно распространяют информацию об их вреде. Но многие жители продолжают проводить их тайно, так как это варварство редко преследуется в судебном порядке. По статистике, женскому обрезанию подверглось 76 процентов всех современных женщин Гамбии.

«Яично-мучная битва»



Фото: Антонио Джиботта (Antonio Gibotta)

Яично-мучная битва (Els enfarinats) — традиционный фестиваль, ежегодно проводящийся 28 декабря в испанском Аликанте. Он приурочен ко Дню Простаков.

В этот день все женатые мужчины делятся на две группы. Первая называется els enfarinats (исп. «обсыпанные мукой»), в которой мужчины имитируют государственный переворот. Вторая группа делает вид, что пытается успокоить восстание. В качестве снарядов в «войне» используются мука, яйца, вода и цветные дымовые шашки. Снимок вошел в шорт-лист профессионального конкурса.

«Высокая вода»



Фото: Эндрю Куилти (Andrew Quilty)

Au Bala означает «высокая вода» на языке дари (восточный вариант персидского). Населенный пункт с таким названием расположен в долине Фулади, недалеко от Бамиана в Афганистане.

Фотограф Эндрю Куилти многие годы мечтал побывать в Афганистане — с тех пор, как впервые увидел снимки жителей этой страны. «Я видел фотографии мальчиков и их самодельные лыжи — грубые доски. Они были из Бамиана, что в центральном нагорье Афганистана, известного гигантскими Буддами, высеченными в скалах 1500 лет назад и уничтоженными талибами всего за несколько месяцев до того, как США провели военную операцию по свержению режима в 2001 году».

В то время как многие афганцы, чтобы выглядеть солиднее, копили на соответствующие лыжные штаны, куртки и прочую амуницию, эти мальчики носили в основном традиционную афганскую одежду с обычной обувью или пластиковыми сандалиями.

Когда Куилти приехал в страну, он тут же направился в «лыжный» регион. Куилти мечтал найти маленьких спортсменов и сфотографировать их на деревянных лыжах. Удача улыбнулась ему уже через пару часов после приезда в страну: он встретился на близлежащей горнолыжной трассе с Алишахом Фархангом, красивым 27-летним лыжником в зеркальных солнцезащитных очках. Фарханг, как оказалось, был одним из двух лучших. Он мечтал представлять свою страну на зимних Олимпийских играх в гигантском слаломе.

Поблизости Куилти нашел поселок Au Bala, где практически все увлекаются катанием. «Афганцы — замечательная портретная тематика. Они смотрят в объектив строго, экспрессивно, но с гордостью», — сказал фотограф. Он сделал несколько портретов маленьких жителей. Во время съемки их лыжи стояли прислоненными к стене, освещенные зимним солнцем и светом от тающего снега.

Эдди «Зверь» Холл



Фото: Рик Файндлер (Rick Findler)

Эдди «Зверь» Холл — самый сильный человек в мире. До получения этого титула он становился сильнейшим британцем шесть раз подряд.

Спортсмен весит 420 фунтов (190,5 килограмма) и для поддержания формы ежедневно употребляет 12,5 тысячи калорий. Его тренировочный режим состоит из четырехчасовых занятий в тренажерном зале, а также тренировок по плаванию и вытягиванию автомобиля.

Фотограф наблюдал за Холлом около трех недель, фиксируя моменты его жизни. Кадр вошел в шорт-лист профессионального конкурса по тематике «Спорт».

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