На теле пострадавшего школьника в Астане - множественные ножевые ранения

В данный момент состояние школьника удовлетворительное.

В городской больнице №2 предоставили информацию о пациенте, поступившем 2 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школьник был доставлен в приемное отделение больницы в экстренном порядке в 19:45 часов бригадой скорой медицинской помощи. Его привезли с диагнозом:«множественные непроникающие колото-резанные ранения грудной клетки справа и слева. Колото-резанная рана поясничной области слева и в обоих ягодичных областях».

«При поступлении пациенту оказана первичная медицинская помощь (...) В данный момент состояние пострадавшего школьника удовлетворительное», - говорится в сообщении Управления здравоохранения Астаны.

Напомним, 11-классника ранили на территории столичного Дворца школьников после дискотеки. Подозреваемый установлен и задержан. Проводится досудебное расследование.

В родительских чатах в мессенджере WhatsApp распространялась информация о том, что во дворце школьников Астаны после дискотеки детей забирали пьяными в больницу, а кого-то и вовсе — с ножевыми ранениями.

«Во дворце школьников проходит дискотека, дети поступают в больницу с сильным алкогольным опьянением и ножевыми ранениями (7 ножевых ранений), классные руководители, созвонитесь с каждым родителем, чтобы детей никуда не выпускали», — говорилось в распространяемом сообщении, передает ИА «NewTimes.kz».

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