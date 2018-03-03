Адвокат рассказал, как быстрее получить водительское удостоверение

В этом он убедился на личном опыте.

Каждый водитель рано или поздно должен обменять водительское удостоверение, у которого истекает срок действия. Обычно ВУ выдаётся на 10 лет. Адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов Ерлан Ерболатулы лично прошёл на днях эту процедуру и поэтому хотел бы поделиться с пользователями практическими обстоятельствами, дабы каждый из нас знал, куда идти и что делать после того, как мы переступим порог СпецЦон. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

При входе в СпецЦОН вы сразу идите за талоном банка или Казпочты (в последней комиссия меньше), оплата всей процедуры (включая «нарко» и «псих» справок) вышла 11 430 тенге. Далее на 1 этаже берёте талон на медкомиссию, поднимаетесь на второй этаж, перед комиссией заполняете бланк, вклеиваете 1 шт. фото 3х4 (желательно привезти готовое с собой) и проходите комиссию. Там же у нарколога сдаёте анализ мочи для наркотеста. Психиатр и терапевт ознакамливались с военным билетом.

Как прошли медкомиссию, на том же втором этаже подходите к справочной и берёте талон на сдачу и получение ВУ. По электронной очереди сдаёте акт медкомиссии, ВУ, оплату госпошлины за смену ВУ. Ждёте по тому же талону готовое новое водительское удостоверение.

Спецы говорят два часа, но у меня это заняло 15 минут. Только нужно подходить и буквально интересоваться.

На второй мой подход оно уже было готово и достали его с полочки в столе, хотя о его готовности не объявляли.

Итак, с собой должны быть: военный билет, удостоверение личности, водительское удостоверение, деньги, 1 фото 3х4. Желательно также взять с собой адресную справку. Ну и свободные 1-2 часа. Сегодня проверено лично: зашёл в ЦОН ровно в 9:00 утра, вышел ровно в 10:15 с готовым новым водительским удостоверением.

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