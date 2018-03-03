На горнолыжном курорте Шымбулак спускают лавины

Спуск был произведен до начала открытия курорта.

В ДЧС Алматы предупредили о проведении профилактического спуска лавин на Шымбулаке 3 марта, передает Zakon.kz.

«Профилактический спуск спуск снежных лавин был произведен до начала открытия курорта, во избежание непредвиденных ситуаций и безопасности посетителей. ГЛК "Шымбулак" работает в штатном режиме весь день», - отмечается в сообщении ДЧС Алматы.

В ночь на 3 марта в Алматы и Алматинской области прошел обильный снегопад.

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