Робот в аэропорту Дубая будет сообщать о подозрительных личностях

Вскоре в аэропорту Дубая появится робот, который будет обнаруживать и сообщать о кажущихся подозрительными людях или деятельности.

Таможня аэропорта уже провела испытания возможностей такого робота. В ближайшем будущем он будет установлен в зоне прилёта, сообщает 3dnews.ru.

Специалист центра по инновациям таможни Дубая Халид Аль Заруни (Khalid Al Zarooni) отметил, что этот робот является одной из лучших инноваций его команды. «Это андроид. Он пока ещё не введён полностью в действие, хотя и прошёл пилотную фазу в аэропортах, — сообщил он корреспонденту ресурса Khaleej Times на Арабском инновационном форуме. — Это, вероятно, будет нашим лучшим новшеством, когда он будет полностью запущен». Заруни рассказал, что перечень функций нового робота включает распознавание лиц, рентгеновское сканирование и тепловое зрение. Робот аккумулирует с помощью этих функций данные, используя которые, производит оценку угрозы, а затем, в случае необходимости, отправляет предупреждение в центр управления. В случае отсутствия угрозы робот будет просто приветствовать прибывающих в аэропорт пассажиров.

У таможни аэропорта также имеется транспортное средство для мобильного осмотра, оборудованное сканером, подключённым к базе данных Интерпола. Поэтому с выявлением преступников у таможни особых проблем нет, а робот-андроид позволит повысить эффективность её работы.

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