Завершилась регистрация кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших

28 февраля 2018 года в Казахстане завершилась регистрация кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших.

Всего по республике зарегистрировано 214 кандидатов. По Акмолинской области зарегистрировано - 9 кандидатов, Актюбинской - 12, Алматинской - 18, Атырауской - 18, Восточно-Казахстанской - 6, Жамбылской - 10, Западно - Казахстанской - 12, Карагандинской - 29, Костанайской - 41, Кызылординской - 12, Мангистауской - 3, Павлодарской - 16, Северо - Казахстанской - 9, Южно - Казахстанской - 13, городу Алматы - 6.

Избирательная кампания проходит в соответствии с требованиями норм выборного законодательства. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не поступало.

Напомним, выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут 25 марта текущего года в 68 избирательных округах. Будут избраны 10 депутатов областных маслихатов, 17 депутатов городских и 41 депутат районных маслихатов.