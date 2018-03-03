Мамин проинспектировал подготовку к Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ

Юбилейный XV Форум будет проходить в городе Петропавловск.

Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область. Первому заместителю Премьер-Министра РК доложили о текущем состоянии инфраструктуры международного аэропорта города Петропавловска после его реконструкции, передает Zakon.kz.

А.Мамин провел совещание по вопросам подготовки к проведению юбилейного XV Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ в Петропавловске. Тематика Форума - «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России».

«Глава государства придает особое значение Форуму как эффективному механизму укрепления двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией»,- сказал А.Мамин и отметил, что «туристическая отрасль Казахстана обладает огромным потенциалом. Проведение Форума продемонстрирует большие возможности туристической отрасли нашей страны».

О ходе подготовки к проведению Форума доложили аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и руководители государственных органов РК.

Первый заместитель Премьер-Министра РК, подчеркнув важность проведения мероприятия на высоком организационном уровне, поручил активизировать работу по подготовке к Форуму.

«С учетом значимости предстоящего события, вся необходимая работа по подготовке к Форуму должна исполняться качественно и в срок»,- сказал А.Мамин.

В ходе рабочей поездки А.Мамину доложили о текущем состоянии инфраструктуры международного аэропорта г. Петропавловска после его реконструкции.

Усилено существующее покрытие взлетно-посадочной полосы, проведена реконструкция рулежной дорожки и перрона, установлено свето-сигнальное оборудование, заменены все инженерные коммуникации. Планируется увеличение места для стоянок воздушных судов, приобретение специальной техники, а также проведение капитального ремонта автодороги «Подъезд к аэропорту».

Первый заместитель Премьер-Министра РК ознакомился с ходом реконструкции путепровода - объекта на участке дороги «Петропавловск – граница РФ (на Курган)». Сдача объекта, возводимого по программе «Нұрлы жол», планируется в ноябре 2018 года. Также доложено о планах модернизации автодорожной сети в регионе.

А.Мамин ознакомился с ходом строительства Дворца школьников, где планируется проведение Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Первому заместителю Премьер-Министра РК доложили о планах по застройке нового микрорайона «Жас Өркен», где по программе «Нурлы жер» строится 332-квартирный дом, который будет сдан в первом полугодии 2019 года. В микрорайоне будут построены школа, казахский театр. Здесь уже возведены теннисный корт и Дворец спорта.

В ходе пребывания в регионе А.Мамин посетил завод им. С.М.Кирова, АО «ПЗТМ, «ЗИКСТО». На этих предприятиях выпускается оборудование и системы обеспечения для нефтегазового и энергетического комплекса, железнодорожного транспорта. Производятся технические, радиотехнические средства, электронное оборудование для сферы телекоммуникаций. Осуществляется выпуск вагонов, полувагонов, зерновозов, платформ, изготовление и ремонт колесных пар.

Первый заместитель Премьер-Министра РК также провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

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