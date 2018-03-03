В Уральске мужчину насмерть придавило пассажирским автобусом

По предварительной версии во время ремонтных работ соскользнул домкрат.

ЧП произошло сегодня, 3 марта, на ул. Жангир хана, между мостом через реку Чаган и АЗС "Казмунайгаз", передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

Автобус съехал на обочину из-за неисправности. На помощь был вызван слесарь. Мужчина производил ремонт автобуса, находясь непосредственно под ним. По всей вероятности, домкрат соскользнул и мужчину придавило автобусом. Он скончался на месте происшествия.

На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются.

Наталья Глебова

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