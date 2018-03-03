Антикоррупционный вайн представили в Алматы

Вайнер Мейржан Торебаев отметил силу юмора в воспитании антикоррупционной культуры.

2 марта в департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции в Алматы состоялась презентация антикоррупционных социальных роликов, сообщает Zakon.kz.

Перед презентацией руководитель департамента Айгуль Байханова отметила, что в борьбе с коррупцией должны участвовать все казахстанцы. В первых рядах этой борьбы должны быть представители культуры и религии, организации образования и СМИ . Они играют важную роль в формировании, функционировании и эволюции общественного сознания в целом.

Она также привела данные за прошлый 2017 год. По ее словам, число граждан, поддерживающих антикоррупционную политику, стабильно растет с каждым годом. Так, в 2017 году количество людей, сообщивших о фактах коррупции, составило 226 человек. Они были вознаграждены на общую сумму в 31 миллион тенге.

В мероприятии также приняли участие известный вайнер Мейіржан Торебаев с презентацией юмористического вайна на антикоррупционную тему, представители творческого объединения «Кадемпродакшн» с социальным роликом. Была также показана кукольная постановка «Тоба», направленная на самых маленьких казахстанцев.

Вайнер Мейржан Торебаев отметил важность юмористических вайнов в повышении интереса молодежи к антикоррупционному движению.

Основатели творческого объединения «Кадемпродакшн» Еркебулан Касымханов, Еркебулан Хуандаг отметили, что социальный ролик снят собственными усилиями без привлечения бюджетных средств, так как считают, что борьба с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества против этого негативного явления. С развитием социальных сетей и других медиаресурсов всеобщее неприятие коррупции должно стать мощным инструментом в противодействии коррупции.

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