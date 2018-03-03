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Обновлены Правила подтверждения органами госдоходов факта уплаты косвенных налогов

В соответствии с пунктом 8 статьи 456 и пунктом 5 статьи 475 Налогового кодекса приказом Министра финансов РК от 6 февраля 2018 года № 134 утверждены Правила подтверждения органами государственных доходов факта уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам и акциза по импортированным подакцизным товарам с территории государств-членов Евразийского экономического союза, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа.

Правила определяют порядок подтверждения органами государственных доходов факта уплаты косвенных налогов в заявлениях о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Подача заявления производится на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде, заверенном электронной цифровой подписью, либо в электронном виде, заверенном электронной цифровой подписью.

Наряду с этим признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 15 января 2015 года № 27 «Об утверждении Правил подтверждения органами государственных доходов факта уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам и акциза по импортированным подакцизным товарам с территории государств-членов Таможенного союза либо мотивированного отказа в подтверждении».


3 марта 2018, 13:10
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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