Отец главы МОН РК написал книгу о реформах в Казахстане 

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в презентации книги «Reforms in Kazakhstan: An analytical View». Автором книги «Reforms in Kazakhstan: An analytical View» является известный государственный и общественный деятель Казахстана, видный организатор высшей школы и науки, ученый-экономист Сагадиев Кенжегали Абенович. Он является отцом министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В презентации также участвовали представители госорганов, научной и творческой общественности, бизнес-кругов, ректора вузов, а также профессорско-преподавательский состав и студенческое сообщество страны.

В своем приветственном слове государственный секретарь отметила, что одним из важных приоритетов стратегического курса Нурсултана Назарбаева является развитие отечественной науки. Глава государства на протяжении всей эры независимости всесторонне поддерживает академические и прикладные исследования в стране, проявляя постоянную заботу о науке и ученых.

За годы независимости внедрены новая модель управления научной деятельностью, современные механизмы финансирования науки. К примеру, в 2016 году научными исследовательскими разработками занимались 23 тыс. ученых и 383 научных организаций, а в целом расходы на эту сферу составили 38 млрд. тенге.

Гульшара Абдыкаликова отметила, что презентуемая монография представляет собой аналитический обзор наиболее важных вопросов развития экономики Казахстана за годы независимости, а также отражает мнение автора по различным аспектам развития нашего общества. Она посвящена глубокому осмыслению выдвинутого главой государства казахстанского пути, который стал хрестоматией всего мира.

Книга получила хорошие и заслуженные отзывы не только в нашей стране, но и за рубежом. Так, профессор Кембриджского университета Сидхарт Саксен подчеркнул, что этот труд стал путеводителем по реформированию в постсоветском обществе. А, по мнению профессора Московского государственного университета Александра Бузгалина, это издание является своего рода сводом правил преодоления глобальных вызовов, с которыми столкнулись все государства в первые годы своей независимости.

В завершение мероприятия Абдыкаликова пожелала академику Сагадиеву крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов.

