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В Женеву едет 800-сильный седан Mercedes-AMG E63 S by Brabus

Всемирно известное немецкое ателье Brabus ежегодно привозит на Женевский автосалон какие-нибудь модернизированные машины премиального бренда Mercedes-Benz.

Фото : 3 марта 2018, 13:33

По существу, представленный седан Mercedes-AMG E63 S by Brabus – это четырехдверный роскошный суперкар. В моторном отсеке автомобиля расположен серьёзно доработанный 4,0-литровый двигатель V8, отдача которого составляет 789 (800) лошадиных сил.

Добиться значительно увеличение мощности стокового мотора удалось за счёт установки пары новых турбокомпрессоров, что, в свою очередь, позволило мотору генерировать впечатляющий крутящий момент в 1000 Нм. Согласно данным ателье, машина способна «выстреливать» с 0 до 100 км/ч за три секунды. Максимальная скорость – 186 миль в час (300 км/ч). Причём, максимальная скорость ограничена электроникой.

В ателье отмечают, что подобная программа модернизации доступна и для «заряженного» универсала. Чумовой сарай ускоряется с нуля до первой сотни за 3,1 секунды, а его максимальная скорость также ограничена электроникой на отметке 300 км/ч.

Помимо всего прочего, модернизированный «заряженный» седан Mercedes-AMG E63 S by Brabus получил пересмотренный аэродинамический обвес из карбона с матовым или глянцевым покрытием, наборы эксклюзивных колёсных дисков на 21 дюйм, систему выпуска из нержавеющей стали и множество вариантов оформления интерьера.

Повторимся, публичная премьера модернизированного «заряженного» седана Mercedes-AMG E63 S by Brabus состоится на автосалоне в Женеве-2018.

Via livecars


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