О подвигах полицейских рассказали юным алматинцам

Основным звеном в воспитательном процессе является организации образования, где формируют и прививают учащимся чувства патриотизма, любовь к Родине.

В рамках широкомасштабной республиканской акции: «Подросток-Закон-Безопасность» в Музее ДВД Алматы проведены экскурсии для учащихся общеобразовательных школ южной столицы с участием преподавателей и инспекторов ювенальной полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Кроме экскурсии об истории Алматинской полиции, о героизме и мужестве сотрудников внутренних дел при исполнении служебного долга, полицейские местной полицейской службы ответили на вопросы учащихся, рассказали, чем занимается ювенальная юстиция, о правах и обязанностях детей, об ответственности подростков за правонарушения и какие бывают меры воздействия на нарушителей и их родителей.

«Основным звеном в воспитательном процессе, предупреждений правонарушений среди несовершеннолетних является организации образования, где формируют и прививают учащимся чувства патриотизма, любовь к Родине, бережного отношения к истории и культуре своего народа. Поэтому участники республиканской акции побывали в общеобразовательной средней школе №7 Медеуского района, где встретились учащимися школы и их педагогами. Инспектор ювенальной полиции, майор полиции Ерден Асанбеков в своем выступлении подчеркнул, что воспитание подростков - одна главных забот государства и общества, но, к сожалению, некоторые родители и дети до сих пор не знают, что после 23:00 несовершеннолетние должны находиться дома. Это обособлено ростом требовательности современного общества к морально-нравственному облику и поведению подрастающему поколению. Несовершеннолетние, виновные в совершении правонарушения привлекаются к ответственности с указанием его вида и в соответствии с требованиями законодательства РК», - заметил начальник Музея ДВД города Алматы Бегадил Баракат.

В заключение нашей встречи выступила преподаватель русского языка данного учебного заведения Лидия Петрова о роли отца в воспитании детей. «На сегодня самая трудная задача добиться того, чтобы отец, кроме работы находил время и для общения с детьми. В тех семьях, где это есть, я вижу по глазам детей, как блестят искорки жизни», - резюмировала она.

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