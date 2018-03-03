Cнимки обнаженной Бузовой опять стали достоянием общественности

В прошлый раз снимки полуголой звезды стали достоянием общественности в 2016 году.

Певица Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграме" фото в нижнем белье, сообщает Life.ru.

Она рассказала подписчикам, что приехала снимать стресс в спа-салоне. И вот один из снимков оттуда.

Напомним, в прошлый раз снимки полуголой звезды стали достоянием общественности в 2016 году. Тогда 30-летней звезде "Дома-2" удалось отвести внимание от семейных неурядиц с Дмитрием Тарасовым. В распоряжении Лайфа оказалась переписка телеведущей, а также шокирующие фото и видео, где Бузова предстала обнажённой.

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