Cнимки обнаженной Бузовой опять стали достоянием общественности
В прошлый раз снимки полуголой звезды стали достоянием общественности в 2016 году.
Фото : © L!FE3 марта 2018, 14:05
Певица Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграме" фото в нижнем белье, сообщает Life.ru.
Она рассказала подписчикам, что приехала снимать стресс в спа-салоне. И вот один из снимков оттуда.
Напомним, в прошлый раз снимки полуголой звезды стали достоянием общественности в 2016 году. Тогда 30-летней звезде "Дома-2" удалось отвести внимание от семейных неурядиц с Дмитрием Тарасовым. В распоряжении Лайфа оказалась переписка телеведущей, а также шокирующие фото и видео, где Бузова предстала обнажённой.
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