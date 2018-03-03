В соответствии с пунктом 8 статьи 456 и пунктом 5 статьи 475 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила подтверждения органами государственных доходов факта уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам и акциза по импортированным подакцизным товарам с территории государств-членов Евразийского экономического союза.

Подтверждение органами государственных доходов факта уплаты косвенных налогов в Заявлениях, представленных на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде, заверенных электронной цифровой подписью, производится в течение десяти рабочих дней со дня поступления Заявления на бумажном носителе и документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 456 Налогового кодекса, путем проставления соответствующей отметки на четырех экземплярах Заявления.

Отметка о подтверждении факта уплаты косвенных налогов проставляется во втором разделе Заявления и заверяется:

подписью должностного лица, проставившего отметку, с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии), даты проставления отметки;

подписью руководителя (заместителя руководителя) органа государственных доходов, с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии), даты подписи;

печатью органа государственных доходов с указанием его наименования.

Один экземпляр Заявления остается в органе государственных доходов, три экземпляра с отметкой возвращаются налогоплательщику либо его представителю.

При этом налогоплательщик либо его представитель получают соответствующие три экземпляра Заявления под роспись в Журнале регистрации заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Отказ в подтверждении факта уплаты косвенных налогов производится органом государственных доходов в течение десяти рабочих дней со дня поступления Заявления на бумажном носителе путем направления налогоплательщику мотивированного отказа в подтверждении факта уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам и акциза по импортированным подакцизным товарам с территории государств-членов Евразийского экономического союза на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. В мотивированном отказе указываются выявленные несоответствия (нарушения), а также необходимость отзыва представленного Заявления и представления нового Заявления.

Мотивированный отказ распечатывается в двух экземплярах, один экземпляр которого остается в органе государственных доходов, второй экземпляр мотивированного отказа с тремя экземплярами Заявления вручается налогоплательщику либо его представителю.

Мотивированный отказ в подтверждении факта уплаты косвенных налогов осуществляется в случаях:

1) установления несоответствия сведений, указанных в Заявлении, сведениям, содержащимся в представленной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, в том числе несоответствия суммы косвенных налогов, исчисленной к уплате по декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, сумме косвенных налогов, исчисленной в Заявлении;

2) установления несоответствия сведений, указанных в Заявлении, сведениям, содержащимся в представленных налогоплательщиком документах, предусмотренных пунктом 2 статьи 456 Налогового кодекса;

3) несоответствия данных, указанных в Заявлении, представленном на бумажном носителе, данным Заявления, представленному в электронном виде, заверенному электронной цифровой подписью налогоплательщика;

4) неуплаты, а также уплаты не в полном объеме исчисленных сумм косвенных налогов, указанных в Заявлении, представленном одновременно с декларацией по косвенным налогам по импортированным товарам;

5) занижения размера облагаемого импорта и (или) сумм косвенных налогов по импортированным товарам, в связи с которым осуществляется корректировка размера облагаемого импорта;

6) несоответствия количества Заявлений, представленных на бумажном носителе, количеству Заявлений, отраженных в реестре заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, являющемся приложением к декларации по косвенным налогам по импортированным товарам;

7) заполнения Заявления не в соответствии с Правилами заполнения и представления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, согласно приложению 2 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов, подписанному 11 декабря 2009 года;

8) непредставления документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 456 Налогового кодекса.

В случае выявления вышеуказанных нарушений в одном из Заявлений, представленных одновременно с декларацией по косвенным налогам, мотивированный отказ в подтверждении факта уплаты косвенных налогов производится только по тем Заявлениям, по которым выявлены нарушения.

При этом Заявления, представленные в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 458 Налогового кодекса, отражаются в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.