В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Подпункт 9) пункта 2 изложен в следующей редакции:

«9) неликвидные долговые ценные бумаги - долговые ценные бумаги, стоимость (доходность) которых не может быть рассчитана исходя из критериев определения стоимости долговых ценных бумаг, установленных методикой оценки ценных бумаг, утвержденной советом директоров фондовой биржи (далее - Методика биржи);»;

Пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Оценка простых и привилегированных акций организации-резидентов Республики Казахстан осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по стоимости, определяемой в соответствии с Методикой биржи.»;

Пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Оценка иных финансовых инструментов, за исключением указанных в пунктах 4, 5 и 7 Правил, обращающихся (торгуемых) исключительно на территории Республики Казахстан, отнесенных в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости», осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по стоимости, определяемой в соответствии с Методикой биржи.»;

Пункт 16 изложен в следующей редакции:

«16. Порядок и методика определения справедливой стоимости неликвидных долговых ценных бумаг организаций - резидентов Республики Казахстан устанавливается внутренним документом фондовой биржи, который утверждается советом директоров фондовой биржи.

Справедливая стоимость неликвидных долговых ценных бумаг организаций - резидентов Республики Казахстан определяется исходя из значений средневзвешенной ставки доходности долговых ценных бумаг.

Средневзвешенная ставка доходности устанавливается решением исполнительного органа фондовой биржи на один календарный квартал и определяется исходя из значений годовой средневзвешенной ставки доходности долговых ценных бумаг, рассчитанных по итогам предшествующих данному кварталу двенадцати месяцев. При этом средневзвешенная ставка доходности рассчитывается для каждой отдельной категории (подкатегории) сектора «Долговые ценные бумаги» в рамках обособленных площадок официального списка фондовой биржи для каждой из следующих групп ценных бумаг:

неиндексированные долговые ценные бумаги, номинированные в тенге;

долговые ценные бумаги, номинированные в тенге и индексированные по инфляции либо с плавающей ставкой, не зависящей от курса тенге к иностранной валюте;

долговые ценные бумаги, номинированные в тенге и индексированные по курсу тенге к доллару США, и долговые ценные бумаги, номинированные в долларах США.

В случае невозможности определения средневзвешенной ставки доходности неликвидных долговых ценных бумаг какой-либо группы на очередной квартал по причине отсутствия необходимых параметров для расчета, исполнительным органом фондовой биржи принимаются меры, предусмотренные методикой расчета средневзвешенной ставки доходности долговых ценных бумаг, утвержденной советом директоров фондовой биржи, для определения их справедливой стоимости.

Решение исполнительного органа фондовой биржи об установлении средневзвешенной ставки доходности на очередной квартал публикуется на интернет-ресурсе фондовой биржи не позднее 18:00 часов времени города Астаны десятого рабочего дня первого месяца этого квартала.»;

Пункт 30 изложен в следующей редакции:

«30. Оценка ликвидных простых и привилегированных акций организаций-резидентов Республики Казахстан осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по стоимости, определяемой в соответствии с Методикой биржи.

Оценка ликвидных депозитарных расписок организаций-резидентов Республики Казахстан осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по цене закрытия предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.»;

Пункт 31-3 изложен в следующей редакции:

«31-3. Оценка простых и привилегированных акций, депозитарных расписок организаций - нерезидентов Республики Казахстан осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по цене закрытия предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

В случае отсутствия информации о рыночных ценах в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters для оценки указанных ценных бумаг используется их текущая стоимость в инвестиционном портфеле единого накопительного пенсионного фонда до наступления одного из следующих событий:

определения справедливой стоимости данных ценных бумаг в соответствии с пунктом 43-1 Правил;

появления информации в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters, необходимой для их переоценки в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;

Также изменения были внесены в:

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 195 «Об утверждении Стандарта финансовой отчетности «Учет и раскрытие информации об операциях по пенсионным активам»

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.