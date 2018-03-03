Avast разработала ИИ-систему для защиты IoT от программ-майнеров

По словам специалистов Avast, сейчас о заражении майнерами рано говорить как об эпидемии, но тревожные симптомы уже заметны везде.

Скрытый майнинг криптовалют начинает приобретать всё более угрожающие масштабы. Хакеры зарабатывают деньги, используя для майнинга чужие компьютеры, смартфоны и другие «умные» устройства. На Всемирном мобильном конгрессе компания Avast рассказала о масштабах заражения программами-майнерами и представила новую облачную систему защиты, сообщает hi-news.ru.

По словам специалистов Avast, сейчас о заражении майнерами рано говорить как об эпидемии, но тревожные симптомы уже заметны везде, в том числе и в Интернете вещей. Например, с помощью сети из 15 тысяч смарт-холодильников, подключенных к Интернету, всего за четыре дня можно заработать около тысячи долларов. А из-за того, что сейчас к сети подключаются не только смартфоны и компьютеры, но и холодильники, зубные щётки и аудиоколонки, масштаб, который приобретает потенциальная угроза, начинает пугать даже специалистов по безопасности.

Удручает и степень защиты таких устройств, ведь зачастую производители электроники, подключаемой к Сети, используют для всех категорий своих товаров простые логины и пароли, которые ставятся на гаджеты по умолчанию, а не слишком подкованные в вопросах безопасности пользователи просто забывают или не хотят защитить себя от несанкционированного доступа.

Для борьбы с «чёрными» майнерами и другими злоумышленниками компания Avast создала облачный ИИ-сервис Avast Smart Home Security, который сможет обеспечить защиту всех подключенных к Интернету устройств. Рынок Интернета вещей уже в ближайшие годы вырастет до 75 миллиардов подключенных устройств, поэтому готовиться к их защите нужно уже сейчас. Система Avast Smart Home Security сможет предотвратить атаки из Интернета вещей и предупредит пользователей о попытке получения несанкционированного доступа через приложение. Подробности о разработке Avast собирается раскрыть позднее.

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