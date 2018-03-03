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Avast разработала ИИ-систему для защиты IoT от программ-майнеров

По словам специалистов Avast, сейчас о заражении майнерами рано говорить как об эпидемии, но тревожные симптомы уже заметны везде.

Фото : 3 марта 2018, 14:21

Скрытый майнинг криптовалют начинает приобретать всё более угрожающие масштабы. Хакеры зарабатывают деньги, используя для майнинга чужие компьютеры, смартфоны и другие «умные» устройства. На Всемирном мобильном конгрессе компания Avast рассказала о масштабах заражения программами-майнерами и представила новую облачную систему защиты, сообщает hi-news.ru.

По словам специалистов Avast, сейчас о заражении майнерами рано говорить как об эпидемии, но тревожные симптомы уже заметны везде, в том числе и в Интернете вещей. Например, с помощью сети из 15 тысяч смарт-холодильников, подключенных к Интернету, всего за четыре дня можно заработать около тысячи долларов. А из-за того, что сейчас к сети подключаются не только смартфоны и компьютеры, но и холодильники, зубные щётки и аудиоколонки, масштаб, который приобретает потенциальная угроза, начинает пугать даже специалистов по безопасности.

Удручает и степень защиты таких устройств, ведь зачастую производители электроники, подключаемой к Сети, используют для всех категорий своих товаров простые логины и пароли, которые ставятся на гаджеты по умолчанию, а не слишком подкованные в вопросах безопасности пользователи просто забывают или не хотят защитить себя от несанкционированного доступа.

Для борьбы с «чёрными» майнерами и другими злоумышленниками компания Avast создала облачный ИИ-сервис Avast Smart Home Security, который сможет обеспечить защиту всех подключенных к Интернету устройств. Рынок Интернета вещей уже в ближайшие годы вырастет до 75 миллиардов подключенных устройств, поэтому готовиться к их защите нужно уже сейчас. Система Avast Smart Home Security сможет предотвратить атаки из Интернета вещей и предупредит пользователей о попытке получения несанкционированного доступа через приложение. Подробности о разработке Avast собирается раскрыть позднее.


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