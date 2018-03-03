Не пустили на дискотеку: Стало известно о конфликте школьников в Астане

Подробности инцидента рассказала в руководитель пресс-службы управления образование города Жазира Асанова.

В Управлении образования Астаны раскрыли подробности ранения школьника после дискотеки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дискотека, как отметили в Управлении, была организована во Дворце школьников для учащихся 51 школы.

«Пострадавший мальчик (ученик 11 класса 70 школы) пришел на мероприятие без приглашения в компании друзей. На дискотеку его не запустили, однако при выходе возник конфликт с одним из учеников, который позвал на помощь своего 18-летнего брата. На выходе с территории дворца произошла драка, в ходе которой пострадавшему нанесли ножевые ранения», - сообщила руководитель пресс-службы управления Жазира Асанова.

По ее словам, сейчас ведется работа совместно с ДВД по усилению и обеспечению безопасности детей во время школьных мероприятий во избежание подобных ситуаций в будущем.

Напомним, 11-классника ранили на территории столичного Дворца школьников после дискотеки. Подозреваемый установлен и задержан. Проводится досудебное расследование.

Анеля Касымова

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