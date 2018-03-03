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Идет второй этап конкурса Конституционного совета РК среди студентов и старшеклассников

На сегодня поступили 429 работ.

Фото : mail.kz3 марта 2018, 14:26

Церемония награждения победителей конкурса состоится 4 апреля 2018 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, Конституционный Совет проводит конкурс эссе среди студентов высших учебных заведений неюридического профиля и школьников старших классов г. Астаны по вопросам обеспечения верховенства Конституции и конституционного патриотизма в целях повышения правовой культуры молодежи.

На настоящий момент в Конституционный Совет поступило 429 работ, среди которых - 283 эссе студентов и 146 эссе старшеклассников.

Согласно условиям конкурса с 26 февраля по 19 марта т.г. начался второй его этап - представленные эссе проходят обязательную проверку на авторство в системе «Антиплагиат», после чего будет проведено рецензирование эссе и подведены итоги.

4 апреля 2018 года в Конституционном Совете состоится церемония награждения победителей конкурса.


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