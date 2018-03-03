В Аксу чиновников наказали за "прогул"

Предметом служебного разбирательства стала поездка 5 июня 2017 года группы ветеранов и почетных граждан Аксу на экскурсию на ЭКСПО в Астану.

Два руководителя отдела акимата Аксу получили дисциплинарные взыскания за прогул, которого как бы не было, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Это дело на последнем своем заседании рассматривал Совет по этике Агентства РК по делам госслужбы и противодействия коррупции по Павлодарской области.

Предметом служебного разбирательства стала поездка 5 июня 2017 года группы ветеранов и почетных граждан Аксу на экскурсию на ЭКСПО в Астану.

Сопровождали аксакалов в столицу по устному распоряжению начальства руководители отделов предпринимательства Руслан Муканов, который в настоящее время сменил место работы, переехав в Качиры, и глава отдела внутренней политики Альмира Нашарова.

Все расходы ветеранов, связанные с экскурсией, взяли на себя аксуские спонсоры, а поездку сопровождающих - туристическая фирма. Однако командировка не была должным образом оформлена в городском акимате, что повлекло за собой разбирательства на Совете по этике.

- Официально командировка не была оформлена, отсутствует служебная записка о том, что госслужащие выезжают. Следовательно, был нарушен порядок их выезда, - пояснил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции по Павлодарской области Адильбек Мукашев.

Таким образом, приказ на командировку двух начальников отдела отсутствовал, но и выплаты, положенные в таких случаях - суточные, расходы на проезд и найм жилья - они тоже не получали.

Несмотря на то, что Муканова и Нашаровой не было на работе 5 июня 2017 года, в табелях учета рабочего времени обоим выставили «восьмерки». Их подчиненные - главный специалист отдела внутренней политики Алия Нурсеитова и ее коллега из отдела предпринимательства и туризма Гульжан Шахманова объяснили такое табелирование невнимательностью и большим объемом работы. Члены Совета по этике, учитывая, что госслужащие выполняли важную миссию, сопровождая ветеранов в Астану, и при этом не потратили бюджетных денег, всем четверым вынесли дисциплинарное замечание в виде предупреждения.

Кроме того, Муканов и Нашарова должны вернуть государству заработную плату за один день.

Роза Мустафина

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