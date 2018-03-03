В Агентстве по делам госслужбы - новое назначение

Заместителем директора департамента по связям с общественностью - официальным представителем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции назначен Нурлан Жахин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Жахин Нурлан Серикович родился в 1984 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева. В разные годы работал в Северо-Казахстанском государственном университете, был ведущим новостей на телеканале «МТРК» в СКО, более 4 лет проработал в правоохранительных органах по линии взаимодействия с общественностью.

Занимал должность руководителя Управления профилактики коррупции в департаменте Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по СКО. С 2016 года работает в департаменте по связям с общественностью центрального аппарата Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.