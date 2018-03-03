Выступление министра по инвестициям и развитию РК Қасымбек Ж.М. на заседании правительства «о вопросах привлечения инвестиций»

(г. Астана, 27 февраля 2018 года)

Құрметті Бақытжан Әбдірұлы!

Құрметті Үкімет отырысының қатысушылары!

Бүгінгі Үкімет отырысы аясында Инвестициялар және даму Министрлігінің инвестицияларды тарту саласындағы негізгі бағыттары бойынша іс-шаралар кешені туралы баяндауға рұқсат етіңіз.

Министрлікпен аталған саладағы жұмыс екі бағыт бойынша атқарылуда:

Бірінші бағыт - бұл инвестициялық жобаларды пысықтау, екінші бағыт - инвестициялық ахуалды жақсарту мақсатындағы жүйелік шараларды іске асыру.

Министерством совместно с АО «Казах Инвест» (далее - Казах Инвест) сформирован базовый перечень из реализуемых 145 инвестиционных проектов на общую сумму $47,8 млрд. (35 тыс. раб.мест), в который вошли проекты в рамках всех страновых программ сотрудничества, в том числе казахстанско-китайские, казахстанско-турецкие («Новая синергия») и другие инвестиционные проекты.

В рамках казахстанско-китайского сотрудничества реализуется 51 проект на общую сумму $27,7 млрд., из них введено 4 проекта на сумму порядка $140 млн. (модернизация установки производства порошкового полипропилена в Павлодарской области - $12 млн.; производство легковых автомобилей бренда JAC методами крупноузловой сборки (DKD/SKD) и мелкоузловой сборки (CKD) совместно с стратегическим партнёром СМС - $22 млн.; производство рапсового масла в СКО - $19 млн; сухой порт на территории СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» - $90 млн.).

По данной программе в 2018 году ведется строительство по 11 проектам, из них планируется ввод в эксплуатацию 6 проектов на сумму $363 млн. (строительство металлургического завода в ЮКО - $22 млн.; производство треххлористого фосфора и глифосата в Жамбылской области - $200,3 млн.; по переработке ПЭТ отходов и выпуска штапельного волокна в ЮКО - $20 млн. и др.).

В текущем году начнут строительство 5 проектов с участием китайского капитала с объемом инвестиций $623 млн. (Строительство завода производству промышленных взрывчатых веществ в Карагандинской области - $25 млн.; производство кальцинированной соды в Кызылординской области - $265 млн. и др.).

Казахстанско-турецкая программа сотрудничества («Новая Синергия») состоит из 26 проектов (общий объем инвестиций $ 899 млн.), из которых реализован 1 проект на сумму $3,5 млн., в текущем году ожидается строительство 2 проектов на общую сумму $15,5 млн. (проект по разведке твердых полезных ископаемых на Южно-Мойынтинской площади компании Calik Holding - $10 млн.; реинвест в производство алюминиевых и пластмассовых профилей Компании GOLD Aluminium - $5,5 млн.), остальные находятся в проработке.

Также в базовый перечень включены и другие инвестиционные проекты, реализуемые в рамках договоренностей Главы государства в ходе зарубежных визитов.

В целом, из 145 проектов в текущем году планируется начало строительства 15 проектов на сумму $1,6 млрд. (Переработка мяса Inalca(Cremonini) (Италия) - $48 млн.; Экструдированные комбикорма Phoenix (ОАЭ) - $15 млн.; Произ-во высококачественной извести Carmeuse Group (Бельгия) (1 фаза) - $70 млн.; керамический завод Yildizlar (Турция) - $128 млн. и др.) и запуск 23 проектов на сумму $3 млрд. (Строительство завода по производству и обработке листового стекла Orda Glass (США) - $197 млн., Произ-во продуктов питанияMareven (Япония/Вьетнам) - $50 млн., Металлургический завод Sin Yuan Steel (Амир-А) (КНР) - $40 млн. и др.).

В базовый перечень также вошли отдельные инициативы зарубежных инвесторов, готовых инвестировать в Казахстан.

К примеру, предложение китайской компании «Cathay» (Катай) по созданию биохимического кластера (объем инвестиций $2,5 млрд.). По указанному проекту Казах Инвест проводит детальную проработку и поиск казахстанского партнера.

Министерство намерено не ограничиваться базовым перечнем. В перспективе в него войдут проекты, в которые будут привлекаться средства международных финансовых институтов (АБР, ЕБРР, Всемирный Банк и т.д.), в том числе ГЧП проекты.

Кроме того, Министерством проанализированы проекты Карты индустриализации, в особенности те, которые простаивают либо работают с низкой загрузкой, через призму необходимости привлечения иностранных инвесторов.

Следует отметить, что за всеми этим проектами закреплена персональная ответственность, как в Министерстве, так и в Казах Инвесте.

Министерством также на системной основе (два раза в месяц) проводится отдельное заслушивание по проблемным вопросам, вызвавшим задержку реализации проектов.

Решение большей части из них ведется Министерством самостоятельно, при этом вопросы, требующие решения на более высоком уровне, будут выноситься на заседание Инвестиционного штаба.

Касательно системных мер

Первое , в текущем году мы переходим к активной фазе реализации Национальной инвестиционной стратегии. На 2018 год запланировано к исполнению 45 мероприятий. Будут задействованы большинство центральных государственных органов, нацкомпаний и местные исполнительные органы.

Будет продолжена работа по совершенствованию визового и миграционного режимов, условий по привлечению иностранной рабочей силы, а также налогового и таможенного законодательства.

В целях повышения прозрачности и предсказуемости инвестиционной политики рассматривается проведение социальных опросов, внедрение механизма обеспечения доступа инвесторов к НПА в сфере инвестиций путем публикации их на английском языке, а также переход к трехъязычной нормотворческой деятельности.

Вместе с тем, будет проведен анализ по выявлению локальных, отраслевых и региональных ограничений, препятствующих эффективному привлечению инвестиций.

К примеру, японская компания HITACHI озвучивает проблему входа на рынок по поставке и открытию производства горнорудного оборудования и запчастей в связи с устаревшими в РК стандартами и требованиями, которые на сегодня существенно ниже международных.

В этой связи, Комитетом технологического регулирования и стандартизации проводится работа по изменению стандартов.

Второе. В рамках проводимой промышленной политики, а также с учетом рекомендаций иностранных консультантах назрела необходимость внедрения Закона «Об офсетных соглашениях», что подразумевает возможность заключения долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками в обмен на обязательства по локализации доли производства.

Ранее велась работа по разработке законопроекта. Считаем целесообразным еще раз рассмотреть на межведомственном уровне и в случае поддержки возобновить работу по данному законопроекту.

В настоящее время офсет при импорте активно используется более чем пятьюдесятью странами мира. В различных вариантах офсет применяется такими государствами-участниками ВТО, как Швеция, Греция, Польша, ЮАР, Китай, Индия, Южная Корея и др.

Третье, предлагается сделать главным ориентиром работы межправительственных комиссий (МПК) возможность открытия новых рынков для казахстанской экспортной продукции, заключения соглашений о стандартах и требованиях к качеству продукции. Это даст возможность для заключения off-take контрактов и, в свою очередь, открытия новых производств с участием иностранных инвесторов.

Неоднократно иностранные инвесторы при обсуждении проектов указывали на необходимость наличия сбыта, в связи с этим, Министерством совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» будут проанализированы все двусторонние соглашения на предмет возможности поставок казахстанской продукции.

По этим рынкам, предлагается поручить загранучреждениям (посольствам) и отраслевым государственным органам отработать возможности для привлечения казахстанского бизнеса и поиска инвесторов.

Четвертое , необходима систематизация всех мер господдержки.

В частности, проводится анализ оказываемых мер на предмет соответствия индустриально-инновационной политике. Предлагается оказывать господдержку в приоритетном порядке тем проектам, которые ориентированы на привлечение инвестиций или модернизацию производств с внедрением новых технологий. При условии невыполнения компанией указанных условий, меры господдержки будут прекращены. Таким образом, будет реализована государственная политика по стимулированию инвестиций.

Пятое , по зарубежным представительствам, в частности, инвестиционным советникам, необходимо системно решить вопрос по процедуре их принятия. На сегодня, согласно недавно принятым Правилам, ими могут работать лишь государственные служащие, являющиеся сотрудниками Министерства по инвестициям и развитию, что затрудняет привлечение специалистов из сферы бизнеса и квазигосударственного сектора, в том числе Казах Инвеста.

При этом, с посольствами проводится более точечная работа по конкретным проектам, в частности, советникам по инвестициям направляются выбранные и отработанные проекты с ориентиром на конкретных инвесторов, при этом предварительная работа проводится аналитическим блоком Казах Инвеста.

Работа с посольствами будет вестись еженедельно.

Шестое , с целью активизации деятельности Инвестиционного Омбудсмена ежемесячно проводится анализ жалоб инвесторов на предмет необходимости принятия мер по корректировке нормативных правовых актов.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Эта работа проводится нами совместно с Казах Инвест и отраслевыми министерствами.

На постоянной основе проводятся совместные совещания с Министерством иностранных дел, очередное - запланировано на следующую неделю по обсуждению деятельности инвестиционных советников, миграционно-визовых и других вопросов, связанных с конкретными проектами.

Вопросы привлечения инвестиций являются одним из главных приоритетов работы Министерства и всегда находятся на постоянном контроле.

Благодарю за внимание!